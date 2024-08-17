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中商會放話歐盟：支持徵稅或將失去投資

中國新聞組／北京17日電
中國強烈不滿歐盟對中國電動車加徵暫時性反補貼關稅。（美聯社）
中國強烈不滿歐盟對中國電動車加徵暫時性反補貼關稅。（美聯社）

歐盟執委會本月底將提出中國電動汽車反補貼調查報告，11月4日前提交歐盟成員國表決是否加徵長達5年的反補貼關稅。中國機電商會16日揚言，對於有意吸引中國車企前往投資的歐盟國家而言，「支持徵稅或將失去投資」。

綜合央視新聞、中國新聞網報導，中國機電產品進出口商會表示，中國電動汽車企業正密切關注歐盟反補貼調查的進展和結果，並將據此評估赴歐投資風險，作出投資決策。

中國機電商會揚言，「對於有意吸引中國車企前往投資的歐盟國家而言，支持徵稅或將失去投資」，而一個保持開放、公平的歐盟市場，對中國企業更具投資吸引力。

報導說，歐盟執委會7月4日公布初步裁定，對自中國進口電動汽車徵收17.4%至37.6%的臨時反補貼稅。有分析認為，此舉希望推動中國企業赴歐投資，帶動歐盟汽車產業發展，增加歐盟當地就業機會。

對此，中國機電商會稱，從中國企業的反應看，歐盟的做法「事與願違」。在歐盟發起電動汽車反補貼調查前，很多中國車企已開始或計畫赴歐投資或經營。但自歐盟執委會決定徵收臨時反補貼稅以來，諸多中國電動汽車企業紛紛表達對調查結果的關切和赴歐投資可能遭遇歐盟「外國補貼條例」調查等風險的極大擔憂。

歐盟執委會預計將於8月底公布針對中國電動汽車的反補貼調查報告，並在11月4日前提交27個歐盟國家以2/3多數決來確定是否通過。若表決通過，將會連續5年課徵。

不過，據彭博社報導，盡管面對競爭加劇和歐盟推進關稅措施的影響，但小鵬、吉利、小米等中國汽車製造商，仍表現出了強勁的增長態勢。

歐盟 投資 電商

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