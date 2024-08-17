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中微再被列軍企黑名單 循小米模式提告美國防部

記者廖士鋒／綜合報導
中微半導體再度被美國國防部列入「中國軍事企業清單」。(路透)
中微半導體再度被美國國防部列入「中國軍事企業清單」。(路透)

中國半導體蝕刻設備龍頭中微半導體先前被列入美國國防部的「中國軍事企業清單」（CMC清單）中，中微公司昨宣布，已就此向美國法院正式提交訴狀，與美國國防部對簿公堂。

中微公司強調，美國國防部將該公司列入清單「不符合事實，沒有法律依據，且違背了程序正當，給中微公司的聲譽造成嚴重影響，該公司不得不採取法律途徑維權」。

根據中國國際貿易促進委員會北京市分會官網的統計，今年1月31日美方公布更新版的CMC清單後，共有73家中國企業被列入清單。美國國防部今年1月擴增投資黑名單中，包括長江存儲、上海禾賽科技、中微等逾10家大陸企業入列。

中微公司16日發布消息，公告已起訴美國國防部。（取材自「中微公司」微信公眾號）
中微公司16日發布消息，公告已起訴美國國防部。（取材自「中微公司」微信公眾號）

這已是中微第二次被列入該清單。2021年1月，美國國防部就曾將中微公司列入涉軍企業的CMC清單，但在其提出申訴並提供充分證據後，同年6月3日成功被移除。

此前，中國車載雷射雷達製造商禾賽科技（Hesai）今年5月13日被列入此清單而控告美國國防部，英國金融時報近日報導，美國國防部改變此前立場，已決定將禾賽科技從黑名單中剔除。

2021年5月，小米與美國國防部共同向法院提交聯合報告，美國同意將小米從CMC清單名單中正式移除，該案也經歷過小米控告美國國防部的程序。

界面新聞報導，從中微公司獲得文件了解到，美國國防部6月回覆中微公司文件中，解釋這次將其列入CMC清單的直接原因是，中微公司曾在2019年獲得了由中國工信部參與頒發的蝕刻機系列產品製造業單項冠軍產品獎 。中微公司認為，工信部頒發該獎項只是榮譽，並非證明企業涉軍。

被列入CMC清單的企業可能會受到美國出口管制，特別是如果企業被認定為「軍事最終用戶」，在採購特定的受美國管制物項時可能會受到限制，美國政府也可能以此名單為基礎展開金融制裁。

中微公司回應表示，公司目前生產營運、產品及部件進出口、客戶支援等業務一切正常。而對於這次選擇走法律途徑訴訟的決定，中微公司稱訴訟不是公司的真正目的，最終目標是希望美國國防部將其從清單中移除。

中微半導體被列入美國國防部「中國軍事企業清單」，已提告抗議。圖為江西南昌的中微工...
中微半導體被列入美國國防部「中國軍事企業清單」，已提告抗議。圖為江西南昌的中微工程師調試設備。（中新社）

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