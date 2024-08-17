菲與美日南海軍事合作 中批：引狼入室為各國不恥

中國國防部發言人張曉剛16日再度點名批評菲律賓，表示其「引狼入室、甘為棋子，為地區各國所不恥」。（取材自中國國防部官網）

菲律賓近期在南海動作頻頻，除了與美澳加在南海開展聯合巡航，還與日本 在南海專屬經濟區軍演，中國國防部 點名批評菲律賓「引狼入室、甘為棋子，為地區各國所不恥」，也重申對於無理挑釁，「將堅決據理反制，堅定捍衛自身領土主權和海洋權益」。

中國國防部發言人張曉剛16日下午就菲律賓與美國、澳洲、加拿大等國在南海聯合巡航指出，「南海是地區國家的共同家園，不應當成為域外勢力的『狩獵場』。菲勾結域外國家在南海組織聯合巡航，違反《南海各方行為宣言》精神，危害南海和平穩定，無論用什麼來粉飾其錯誤行徑，都是不得人心的」。

他強調，美等域外國家歷來是說一套做一套，對國際法和國際規則合則用、不合則棄，「也正因為他們拉幫結派、挑事生非，南海才難以風平浪靜」。他重申中國將繼續採取必要措施，「對侵犯中國主權權益、破壞地區穩定的挑釁行動予以堅決回應」。

而就菲律賓與美國、日本加強在南海的軍事合作，張曉剛指出，中方一貫認為，國家間的防務合作不應針對第三方，不得破壞地區和平穩定。「但美日等一些域外國家唯恐南海不亂，不斷興風作浪、搗亂攪局，菲引狼入室、甘為棋子，為地區各國所不恥」。

他強調，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。「對於蓄意侵權的，我們將依法正當維權；對於無理挑釁的，我們將堅決據理反制，堅定捍衛自身領土主權和海洋權益」。

至於解放軍 在民主礁（中稱黃岩島）海空域組織聯合戰巡，張曉剛指出，「黃岩島是中國的固有領土。中國人民解放軍南部戰區新聞發言人已就黃岩島附近海空域聯合戰巡情況作了說明，這完全是中方維權應變、維護地區安寧的正當之舉」。

而對日前中共海軍焦作艦、洪湖艦參加俄國海軍成立328周年慶祝活動，並與俄艦在芬蘭灣海域組織了聯合演練，涉及輕武器射擊、航行補給、聯合搜救等內容；期間洪湖艦與俄海軍登陸艦在周邊海域進行巡邏警戒。張曉剛則強調，「此次聯合演練是中俄兩軍的正常合作安排，符合國際法和國際慣例，不針對任何特定目標，與當前地區局勢無關」。