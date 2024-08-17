解放軍海軍2軍艦訪埃及 英軍一度緊張

解放軍海軍編隊暌違近10年，再度抵達埃及亞歷山大港訪問。（圖／取自「人民海軍」微信公眾號）

解放軍 海軍艦艇編隊15日抵達埃及亞歷山大港，展開為期5天的訪問，這是2015年來，解放軍海軍再次到埃及訪問，睽違已近10年，官方指出，訪問期間將會組織友好交流活動。

這兩艘軍艦先前通過英吉利海峽時曾引起英海軍的緊張，英國皇家海軍8月10日透露，兩艘中國軍艦在皇家海軍「里士滿」號護衛艦的密切監視下，罕見地通過了英國水域。並聲稱這支中國海軍艦艇編隊在三周內兩次經過英國水域，往返於俄羅斯。如今兩艦在5天後航抵埃及位於地中海的亞歷山大港，由於此處與正在處於交戰狀態的加薩走廊僅400餘公里遠，更引人側目。

根據新華社消息，中共 海軍第46批護航編隊焦作艦、洪湖艦15日抵達埃及亞歷山大港，開始為期5天的友好訪問。訪問期間，編隊將開展官方拜會、甲板招待會等交流活動。雙方海軍官兵將互相參觀艦艇，開展專業交流，進行足球友誼賽等活動。

中共海軍在微信發文指出，這是中共海軍艦艇編隊繼2002、2010和2015年之後，第4次到訪埃及亞歷山大港。2002年，由青島艦和太倉艦組成的艦艇編隊首次訪問了埃及亞歷山大港，此外，解放軍海軍第5批護航編隊廣州艦、巢湖艦和海軍第20批護航編隊濟南艦、益陽艦、千島湖艦曾分別於2010年和2015年到訪埃及亞歷山大港。

另據中共駐埃及大使館消息，日前慶祝解放軍建軍97年招待會上，該使館武官王瑞正少將指出，中共方面「願繼續加強與埃方在防務和軍事各領域合作，進一步豐富兩國全面戰略夥伴關係內涵，朝著新時代構建人類命運共同體目標不斷邁進」。

埃及緊鄰以色列與巴勒斯坦 ，今年5月底，埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）訪問北京，並與中國國家主席習近平會談。據中國外交部消息，當時雙方還就巴以衝突交換意見。習近平指出，本輪以巴衝突造成巴勒斯坦大量無辜平民傷亡，加薩人道主義局勢極其嚴峻，中國方面深感痛心。當務之急是立即停火止戰，避免衝突外溢衝擊地區和平穩定，防止更加嚴重的人道主義危機。

習近平當時強調，「兩國方案」是解決巴勒斯坦問題的根本出路。中國堅定支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國、讚賞埃方為推動局勢降溫和實施人道主義救援發揮的重要作用，願同埃方一道，繼續為加薩民眾提供力所能及的幫助，推動早日全面、公正、持久解決巴勒斯坦問題。

塞西則表示，埃方高度讚賞中國在巴勒斯坦問題上始終主持公道，堅持正義立場，願同中國保持密切溝通，推動加薩地區緊張局勢儘快得到緩解。

除了艦艇到訪埃及亞歷山大港之外，中國國防部發言人張曉剛16日也指出，根據年度計畫，8月中旬至11月下旬，解放軍海軍「破浪」號風帆訓練艦將組織遠海實習訓練並訪問越南、印尼、斯里蘭卡、新加坡等國家，技術停靠香港。