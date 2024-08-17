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張學良之子張閭琳辭世 9歲移居美國 是航天專家

中國新聞組／北京17日電
張學良之子張閭琳（左）在75歲時回到西安，看到當年父親和自己住過的房間，感慨萬千。（本報資料照片）
張學良之子張閭琳（左）在75歲時回到西安，看到當年父親和自己住過的房間，感慨萬千。（本報資料照片）

張學良之子張閭琳近日在美國辭世，享年93歲。張閭琳9歲時便與父母分離，移居美國，日後考取加州大學攻讀航天專業，成為一名航天專家。

紅船雜誌報導，張學良一共有4子1女。長女張閭瑛、長子張閭珣、次子張閭玗、三子張閭琪是張學良和于鳳至所生，而張閭琳是張學良與趙一荻之子，也是張學良最小的兒子。

西安事變後，張學良遭蔣介石監禁，落難之初，于鳳至尚能陪伴左右。後來，于鳳至患乳腺癌去美國求醫，陪伴張學良的責任就落在了趙一荻肩上。於是趙一荻毅然將幼子張閭琳托付友人撫養。

這位「友人」，是張學良的一位名叫伊雅格的外國朋友。當年，土木建築專業出生的伊雅格來東北參與修建鐵路時，深受張作霖器重，同時也成了張學良最信任的朋友之一。

張學良蒙難後，伊雅格接受趙一荻的托付，承擔起了照顧年幼的張閭琳的重任，成了他事實上的養父。在伊雅格的精心培養下，張閭琳考取了美國名校加州大學攻讀航天專業，成為一名航天專家。

自1939年底被母親送往美國生活，直到1956年，張閭琳才獲知了自己親生父母的信息，張學良和趙一荻才得知了兒子的情況。一年之後的1957年，張閭琳才在台灣高雄見到了仍在幽禁中的父母。

相關信息顯示，張閭琳在和父母取得聯繫後，第一時間就把自己的情況做了匯報，其中包括自己的戀人是在加州大學讀書時認識的一名女生。女生名叫陳淑貞，據說其是粵系軍閥陳濟棠的侄女。

張閭琳和陳淑貞結婚後，生了兩個兒子，且都學所有成。長子張居信從斯坦福大學電機系取得博士學位後，在科研領域取得很大成就；次子張居仰從南加州大學畢業後，進入新聞行業。

雖然在幼年就被迫到異國他鄉生活，但是張閭琳一直不曾忘記自己的根。1994年春天，受有關方面的邀請，張閭琳離開中國54年後回到北京參加一場航天會議。會後，他回到故土瀋陽，重回「大帥府」，也為祖父張作霖掃了墓。

2005年9月3日，張閭琳應邀到北京參加中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利60周年紀念活動，並作為十位代表之一向人民英雄紀念碑敬獻了花籃。紀念活動結束後，張閭琳攜夫人陳淑貞、長子張居信抵達西安。時年75歲的張閭琳說，「西安不僅是父親的故地，也是我的故地。」

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