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還要跟中國做生意 菲首富「施氏家族」籲政府解決南海紛爭

中國新聞組／北京16日電
SM廈門綜合體效果圖。（取材自SM官網）
SM廈門綜合體效果圖。（取材自SM官網）

中菲關係近期圍繞仁愛礁坐灘軍艦等問題摩擦不斷，海上局勢不斷升溫。菲律賓最富有的施氏家族掌管的SM集團在中國打造了8座購物中心，集團財務高級副總裁戈麥斯（Franklin Gomez）表示，菲律賓政府的專家應想辦法緩和中菲緊張局勢，就商界而言，目前最不願看到的就是大破壞。

觀察者網引述南華早報報導，SM投資公司認為，中國仍是商業地產市場的增長動力，蘊藏著無限商機。該集團一位高管表示，SM正尋求提高其部分零售資產的入駐率，並擴大其在中國的旗艦購物中心的面積。他補充說，中國14億人口將成為強勁的增長源泉。

雖然當前中菲關系面臨挑戰，但該集團仍希望進一步在二三線城市布局購物中心，並擴充在廈門的商業規模。

「我們在中國的投資在很大程度上是機會主義的，」負責財務的執行副總裁戈麥斯14日在香港接受採訪時說，「我們沒有忘記中國擁有十多億消費者的事實，他們將繼續成為一股強大的市場力量」。

報導指出，SM是菲律賓證券交易所市值最高的公司，由祖籍福建晉江的施至成創立。SM的業務涵蓋零售、銀行和地產三大產業，並活躍於中國的房地產、商業零售與投資領域。

廈門SM城市廣場是SM投資中國市場的第一站，戈麥斯稱，SM計畫今年在該地發展新版圖。

他強調，SM在中國的布局非常有選擇性，「我們不選擇一線城市，而是選擇一些二三線城市，因為我們覺得在那裡我們可以有所作為。事實證明，我們的購物中心是盈利的，入駐率很不錯。」

「一些購物中心的入駐率達100%。」戈麥斯介紹說，SM在中國的購物中心平均入駐率約為85%，「對於那些開業兩到三年的購物中心，我們仍在提高它們的入駐率」。

連日來，中菲因為南海仁愛礁爭議摩擦不斷，戈麥斯認為，「最好讓我們政府的專家找到有意義的和平解決辦法來緩和緊張局勢。就商界而言，我們目前最不需要的就是大破壞」。

投資 香港 房地產

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