我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰國史上第2位女總理誕生 塔信么女貝東塔當選泰國總理

波克夏持有蘋果和可口可樂一樣是整數4億股 巴菲特打算長抱不賣？

北戴河靜悄悄 習近平已擺平反對力量？撰文昭告回歸

中國新聞組／北京16日電
中國國家主席習近平「神隱」半個月，相關政權不穩、健康傳言四起。他以對外致電、求是網刊文的方式，宣布他將「回歸」。（路透資料照片）
中國國家主席習近平「神隱」半個月，相關政權不穩、健康傳言四起。他以對外致電、求是網刊文的方式，宣布他將「回歸」。（路透資料照片）

中共總書記習近平逾半月未露面，「權力不穩」等傳言不斷，不過，習近日透過向環保志工回信及向巴西總統魯拉致電等方式，顯示自己「仍存在」，黨媒昨也連發兩文宣告習回歸，包括習署名文章揭三中全會「決定」曾獲黨內老同志肯定。評論認為，這連串動作昭告習已擺平反對力量、權力仍穩固，「他會掌權到生命終結一天」。

據中央社報導，習近平自7月29日會見2名外國領導人後已逾半月未露面，其間傳言不斷。然而，習近平除未來一周內可望接連會見斐濟、越南領導人外，近日更透過向國內環保志工回信及向巴西總統魯拉致電，以及新華社報導稱習近平7月30日還主持了中共中央政治局會議等方式，間接顯示自己存在的信息。

此外，中共黨媒「求是」昨天也連發兩文，其中更有署名「習近平」的親筆文章，談及三中全會「決定」重點部署了未來5年的重大改革，包括至2035年，全面建成高水平社會主義市場經濟體制，中國特色社會主義等，強調「辦好中國的事情，關鍵在黨」；另文章也提及「決定」稿曾獲得中共黨內老同志的肯定。

自由亞洲電台引述評論認為，這無異宣告習近平回歸，且由此來看，習近平疑在北戴河擺平黨內反對力量，而中共黨內人士為既得利益，根本不敢孤注一擲反習。至於近日習近平為何未公開露面，澳洲時評人皇甫靜認為，這是因習近平治國能力不足，但長於玩弄權謀，而他在中國公共事件和危機時，總是以「神隱」的方式逃避責任。

皇甫靜表示，習近平「自白式」的發表署名文章，講述三中全會「決定」稿出台過程是得到黨內老幹部的同意，也意味著在中共黨內，他們依然是綁定的利益集團，無人敢於挑戰習近平的統治地位。

「北京之春」主編陳維健也認同，習近平這次再次回歸權力中心，也顯示其地位暫無人能撼動。習近平已多次玩「神隱」，不排除其以此手段來檢測黨內忠誠度。

至於「求是網」文章提及中共2035年的目標是否意味著習近平期待執政到2035年，陳維健認為，這只是中共宣傳術中展示鴻圖的常規操作，習近平作為中共建政後最極致的「獨裁者」，「他希望掌握權力到他死去的那一天」。

中國國家主席習近平「神隱」半個月，相關政權不穩、健康傳言四起。他以對外致電、求是...
中國國家主席習近平「神隱」半個月，相關政權不穩、健康傳言四起。他以對外致電、求是網刊文的方式，宣布他將「回歸」。（路透資料照片）

習近平 中共 同志

上一則

還要跟中國做生意 菲首富「施氏家族」籲政府解決南海紛爭

下一則

長榮桂冠酒店事件 北京官媒：吃飯砸鍋者必須一涼到底

延伸閱讀

習近平公開露面前 以對內回信對外賀電顯示存在

習近平公開露面前 以對內回信對外賀電顯示存在
越共總書記上任兩周急訪中 凸顯對外政策優先順序

越共總書記上任兩周急訪中 凸顯對外政策優先順序
擬見越共總書記與斐濟總理 習近平可望二度露面

擬見越共總書記與斐濟總理 習近平可望二度露面
越共總書記蘇林下周訪中 將會見習近平

越共總書記蘇林下周訪中 將會見習近平

熱門新聞

CGTN記者突然考全紅嬋英文，但就遭到無情拒絕。（視頻截圖）

巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字

2024-08-10 06:30
中國跳水好手全紅嬋在巴黎奧運上拿下兩面金牌，賽後她受訪透露如何排解訓練時的壓力。（新華社）

全紅嬋遇挫折「不內耗」 透露紓壓方法：路過的狗也罵兩句

2024-08-11 02:19
合成圖像顯示了一系列明亮物體沿著與長征6A火箭體及其於2024年8月6日部署的18顆千帆衛星相同的軌道移動，這些物體是由火箭體解體產生的碎片的一部分。 (觀察者網／Slingshot Aerospace)

變700片太空垃圾雲 千帆星座火箭為何解體了？

2024-08-09 21:00
全紅嬋曬出滿地的彩色玩具烏龜。(取材自瀟湘晨報)

全紅嬋王者「龜」來 回中國第一件事居然是曬出滿屏的烏龜

2024-08-14 07:30
中國網紅13日披露與巴黎長榮桂冠酒店的爭執，引起眾多中國網友回應。（圖／截自抖音「張教官的有趣人生」）

網紅指巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗 中國網友號召抵制

2024-08-13 09:39
「中國飛魚」潘展樂一行三人日前低調現身上海理髮店。（視頻截圖）

「中國飛魚」上海低調理髮 被問：游泳的？你認識潘展樂嗎？

2024-08-11 08:30

超人氣

更多 >
2種最「無聊」理財方法 讓她提早實現財務自由

2種最「無聊」理財方法 讓她提早實現財務自由
小腹凸、臉變圓… 賈玲為電影減重50公斤「復胖」了？

小腹凸、臉變圓… 賈玲為電影減重50公斤「復胖」了？
全球股市何時賣壓再起？策略師：3因素恐觸發第3波賣壓

全球股市何時賣壓再起？策略師：3因素恐觸發第3波賣壓
天天吃青花菜 身體驚喜五變化

天天吃青花菜 身體驚喜五變化
習近平因為「他」神隱半月 政權不穩、重病傳言再起

習近平因為「他」神隱半月 政權不穩、重病傳言再起