北戴河靜悄悄 習近平已擺平反對力量？撰文昭告回歸

中國國家主席習近平「神隱」半個月，相關政權不穩、健康傳言四起。他以對外致電、求是網刊文的方式，宣布他將「回歸」。（路透資料照片）

中共 總書記習近平 逾半月未露面，「權力不穩」等傳言不斷，不過，習近日透過向環保志工回信及向巴西總統魯拉致電等方式，顯示自己「仍存在」，黨媒昨也連發兩文宣告習回歸，包括習署名文章揭三中全會「決定」曾獲黨內老同志 肯定。評論認為，這連串動作昭告習已擺平反對力量、權力仍穩固，「他會掌權到生命終結一天」。

據中央社報導，習近平自7月29日會見2名外國領導人後已逾半月未露面，其間傳言不斷。然而，習近平除未來一周內可望接連會見斐濟、越南領導人外，近日更透過向國內環保志工回信及向巴西總統魯拉致電，以及新華社報導稱習近平7月30日還主持了中共中央政治局會議等方式，間接顯示自己存在的信息。

此外，中共黨媒「求是」昨天也連發兩文，其中更有署名「習近平」的親筆文章，談及三中全會「決定」重點部署了未來5年的重大改革，包括至2035年，全面建成高水平社會主義市場經濟體制，中國特色社會主義等，強調「辦好中國的事情，關鍵在黨」；另文章也提及「決定」稿曾獲得中共黨內老同志的肯定。

自由亞洲電台引述評論認為，這無異宣告習近平回歸，且由此來看，習近平疑在北戴河擺平黨內反對力量，而中共黨內人士為既得利益，根本不敢孤注一擲反習。至於近日習近平為何未公開露面，澳洲時評人皇甫靜認為，這是因習近平治國能力不足，但長於玩弄權謀，而他在中國公共事件和危機時，總是以「神隱」的方式逃避責任。

皇甫靜表示，習近平「自白式」的發表署名文章，講述三中全會「決定」稿出台過程是得到黨內老幹部的同意，也意味著在中共黨內，他們依然是綁定的利益集團，無人敢於挑戰習近平的統治地位。

「北京之春」主編陳維健也認同，習近平這次再次回歸權力中心，也顯示其地位暫無人能撼動。習近平已多次玩「神隱」，不排除其以此手段來檢測黨內忠誠度。