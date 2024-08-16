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廚師曝：原本有掛五星旗 長榮桂冠台籍主管下令剪掉

中國新聞組／北京16日電
巴黎長榮桂冠酒店人員表示將把所有國旗都拆掉。(視頻截圖)
巴黎長榮桂冠酒店人員表示將把所有國旗都拆掉。(視頻截圖)

巴黎長榮桂冠酒店拒掛中共五星旗話題登上熱搜，網紅「張教官」13日發布的視頻稱，該酒店的中國籍廚師爆料原本有懸掛中國國旗，但遭台灣蘇姓總經理下令剪掉。「張教官」再前往巴黎長榮桂冠酒店要求說明，對接的工作人員稱「酒店有權決定如何布置」，並在被要求掛上中國國旗時表示，將把所有國旗都拆掉。

新民周刊報導，該酒店的中國籍廚師稱，原本有懸掛中國國旗的，但遭中國台灣籍蘇姓總經理下令剪掉，他多次提出抗議也無效。該廚師還表示，巴黎長榮桂冠酒店的入住客人，最少60%至70%是中國人。

據悉，長榮桂冠酒店是台灣品牌。按「張教官」計算，按每人每天住宿費300歐元（約人民幣2360元）計算，巴黎長榮桂冠在15天（奧運期間）就賺了1200多萬元。

此事被曝光後，引發網友熱議。長榮桂冠酒店官方通過社交媒體平台進行回應，表示酒店擁有懸掛或不懸掛任何國家國旗的權利，包括萬國旗中是否包含中國國旗，均屬酒店自主決策範疇。這一回應迅速在網絡上引發了新一輪討論，不少網友表示，尊重各國國旗、促進文化交流與理解應成為企業責任的一部分。

還有網友嚴厲批評長榮酒店的行為，並在網絡上發起抵制運動，呼籲大家拒絕與該酒店合作。

另有網友發現，長榮桂冠酒店網站「選擇酒店」一欄「亞洲」區域下，把「中國」和「台灣」單獨列為一個區域。

在最新對台灣媒體的回應中，這家酒店則回覆稱：「近日旅客對長榮桂冠酒店巴黎的奧運布置提意見，未能提供旅客最好體驗，深表遺憾。」

目前，攜程美團等多家平台已下架該酒店。此外，天津長榮股份不幸遭池魚之殃。該公司在投資者互動平台上回應時稱，公司全稱是天津長榮科技集團股份有限公司，英文名稱為Masterwork Group Co.,Ltd.，公司註冊地和經營地均為天津市，強調與中國台灣長榮集團及其子公司不存在任何關聯。

長榮

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