中微公司起訴美國國防部 控將其列入「中國軍企清單」

中微公司16日發布消息，公告已起訴美國國防部。（截自「中微公司」微信公眾號）

中國中微半導體公司先前被列入美國國防部 的「中國軍事企業清單」當中，而中微公司16日宣布，已就此向美國法院正式提交訴狀，起訴美國國防部。中微公司強調，美國國防部將中微公司列入清單「不符合事實，沒有法律依據，且違背了程序正當，給中微公司的聲譽造成嚴重影響」，該公司不得不採取法律途徑維權。

2024年1月31日，美國國防部根據《2021財年國防授權法案》第1260H條，將中微公司列入CMC清單。根據中微半導體設備（上海）股份有限公司微信公眾號16日上午的消息，該公司已向美國法院起訴，「中微公司堅信，美國國防部將中微公司列入CMC清單的決定是錯誤的，不符合事實，沒有法律依據，且違背了程序正當，給中微公司的聲譽造成嚴重影響」。

該公司強調，自被列入CMC清單以來，「竭盡所能積極地同美國國防部進行溝通、澄清事實，提供了充分的證據證明其不符合CMC清單的認定標準，並要求其將中微公司從CMC清單中移除」。然而，遺憾的是，截至正式起訴之日，中微公司仍未如願。因此「不得不採取法律途徑，請求法院要求美國國防部撤銷其錯誤決定，以消除誤解，維護中微公司合法權益，並保障中微公司股東、客戶及合作夥伴的利益」。

中微公司董事長兼總經理尹志堯表示，「我們對美國國防部將中微公司再次列入涉軍清單深表震驚。這一決定是錯誤的，是毫無根據的。我們相信法院會作出一個公正的裁決，將中微公司從CMC清單中移除。同時，我們也願意繼續與美國國防部保持溝通，妥善地解決所存在的爭議」。

中微公司也提到，該企業「從未參與任何與軍事相關的活動」。2021年1月14日美國國防部曾將中微公司列入中國共產黨軍事企業清單（Communist Chinese Military Companies List），經該公司以充分的事實和證據向美國國防部申訴後，同年6月3日中微公司成功被移除此清單。

根據中國國際貿易促進委員會北京市分會官網的統計，今年1月31日美方公布了更新版的CMC清單（即1260H清單）後，共有73家中國企業被列入清單。

據指出，1260H章節授權的是美國防部長識別、指認直接或間接在美國開展業務的中國軍事企業，其並未授權進一步的執法行動。因此被列企業並不受到任何直接的限制。但是間接影響則較為巨大，尤其在融資領域以及供應鏈領域。

例如，被列1260H清單的企業可能面臨被列NS-CMIC清單的風險。禁止美國主體購買或出售被列NS-CMIC清單企業的任何公開交易證券 ，或此類證券的衍生證券，或旨在為此類證券提供投資風險的任何公開交易證券；此外在确定美國總統行政命令《EO 14032》的附件中所列公司時，對1260H所指認的公司會有參考。同時，若被美國財政部海外資產管理辦公室（OFAC）列入NS-CMIC清單，則該等中國企業將受到《EO 13959》（經《EO 14032》修訂）中的「投資禁令」的限制。

公開資料顯示，中國企業因為被列入CMC清單後起訴美國國防部的事件，這並非第一次，此前，中國車載雷射雷達製造商禾賽科技（Hesai）5月13日已就被列入此清單正式起訴美國國防部，而英國金融時報近日報導，美國國防部逆轉了此前立場，已決定將禾賽科技從黑名單中剔除。報導引述了解五角大樓決策的人士指，美國政府律師擔心，根據2021年立法的標準，將禾賽科技列入「黑名單」的理由可能經不起法律審查。

再更早，則有2021年5月11日，小米 與美國國防部共同向法院提交聯合狀態報告，美國同意將小米從CMC清單名單中正式移除，該案也經歷過小米起訴美國國防部的程序。