中國連續校園仇外事件 陸委會：經濟下行的底層宣洩

陸委會近日提出第2季「中國大陸情勢報告」，在公開的摘要當中，直接指出連續的校園仇外暴力事件是「在經濟下行壓力下，出現底層民眾以仇外暴力作為宣洩手段」。（取自陸委會臉書）

中國近期發生數起與校園相關的仇外暴力攻擊事件，包含江蘇省蘇州市與吉林省吉林市等地，陸委會在最新的中國情勢報告當中特別指出，連續發生校園仇外暴力事件凸顯「在經濟下行壓力下，出現底層民眾以仇外暴力作為宣洩手段」。同時，陸委會也重申中國今年「經濟前景恐難樂觀」。

陸委會15日發布該會第二季提出的「中國中國情勢報告」，根據公布的新聞參考資料，內容包含內部情勢、對外關係、軍事動態及區域安全、港澳情勢、對台工作等。

而陸委會目前公開的重點摘要，提到中共 召開「二十屆三中全會」，通過「關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定」，公布300多項所謂「重要改革」舉措，本質仍著重「重分配」、「強管制」，並要求2029年完成改革任務。陸委會還指出，中共「加強維護國家安全，續營造境外滲透緊迫感，要求全民保密，並強化社會維穩」。

經濟上，報告提到，今年中國第2季GDP增長4.7%，低於外界預期。包含中國政府債務持續攀升，房市表現、民企、外資投資仍乏力，加上中國中國與各國經貿摩擦加劇，不利於出口成長。綜合相關國際機構預測，2024年中國中國經濟成長率落在4.5%至5.2%區間，平均為4.9%，「經濟前景恐難樂觀」。

社會上，陸委會指出，中國中國第二季連續發生校園仇外暴力事件，「凸顯在經濟下行壓力下，出現底層民眾以仇外暴力作為宣洩手段」。報告也提到中共新增新疆對外開放政策並推廣觀光業，企藉此洗白「再教育營」負面形象。

至於港澳部分，陸委會表示香港 2024年第1季經濟成長率2.7%，雖較去（2023）年第4季為低，仍遠超市場預期；澳門 2024年第1季經濟成長率25.7%。香港特首指香港申請加入RCEP受政治因素阻撓。中共中央港澳辦主任夏寶龍赴澳門考察，凸顯中共在「一國兩制」中的主導角色。

就對台的部分，陸委會報告指出，520後，中共持續對台文攻武嚇、經濟脅迫、灰色地帶侵擾及進行法律戰。針對賴總統就職演說，國台辦批謀獨挑釁、販賣「兩國論」，威脅將反制、懲戒。同時，報告認為中共仍積極推促融合發展，並藉交流對台統戰分化。