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防止猴痘傳入 中國海關總署發布公告採取防疫措施

記者廖士鋒／即時報導
中國海關總署16日公告，要求來自猴痘疫區入境者，若有與病例接觸或相關症狀必須申報。圖為深圳蓮塘口岸。（取自深圳市政府官網）
中國海關總署16日公告，要求來自猴痘疫區入境者，若有與病例接觸或相關症狀必須申報。圖為深圳蓮塘口岸。（取自深圳市政府官網）

非洲多國猴痘疫情持續，中國海關總署16日發布公告，宣布防止疫情傳入措施，效期半年，包含接觸過病例或有症狀者須要主動申報。此外中國多地近期開展「不明原因肺炎」演練受到關注，據指出這是中國官方對10個省份的要求。

中國海關總署16日發布公告2024年第107號，也就是「關於防止猴痘疫情傳入我國的公告」，當中提到世界衛生組織2024年8月14日宣佈，猴痘疫情構成「國際關注的突發公共衛生事件」。根據非洲疾病預防控制中心8月9日資料，今年以來，非洲有13個國家報告了17541例猴痘病例，死亡517例，其中僅剛果（金）就報告了1萬6,789例猴痘病例，死亡511例。

中國海關總署指出，為防止猴痘疫情傳入，保護人民的健康安全，來自猴痘疫情發生國家（地區）的人員，如接觸過猴痘病例或出現發熱、頭痛、背痛、肌痛、淋巴結腫大、皮疹和黏膜疹等症狀，入境時應主動向海關申報，海關人員將按規定程式採取醫學措施並開展採樣檢測。

同時，來自猴痘疫情發生國家（地區）且被污染或有被污染可能的交通運輸工具、貨櫃箱、貨物、物品，應按規定程序實施「衛生處理」。

官方表示，此公告效期6個月，若有世衛組織新增的疫區也按照該公告處理。

此外，近日中國多地都舉辦「不明原因肺炎疫情防控應急演練」，引起諸多關注，第一財經報導，6月就有湖南岳陽市、江蘇淮安市、江蘇省鎮江市、海南澄邁縣等地區舉行了相關應急演練。7月有吉林省遼源市、遼寧省盤錦市、湖南省懷化市、山西省太原市、江蘇省無錫市、四川省、重慶市、黑龍江省、浙江省麗水市等地舉辦。8月以來，海南省陵水縣、廣西自治區河池市、北京石景山區、甘肅省臨澤縣、甘肅省張掖市、甘肅省白銀市平川區等地也開展。

報導指出，8月15日甘肅省「12320」衛生熱線工作人員表示，從甘肅省疾控中心傳染病科核實了解到，中國中央針對10個省份已提出了要在8月底進行傳染病拉練，因此，「相關的演練，屬於正常的演練，並非特殊原因所致」。

猴痘 疫情 甘肅

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