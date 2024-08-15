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「毛澤東傳」作者譚若思過世 他寫中國連尼克森也拜讀

中國新聞組／北京15日電
羅斯·特裡爾活躍於學術研究、新聞寫作和公共生活等多個領域，他的《毛澤東傳》深受中國人歡迎。（取材自「今日中國」）
羅斯·特裡爾活躍於學術研究、新聞寫作和公共生活等多個領域，他的《毛澤東傳》深受中國人歡迎。（取材自「今日中國」）

美國著名學者、「毛澤東傳」作者譚若思（Ross Terrill，又譯羅斯·特里爾）8月初在美國去世，享年85歲。「中國通」譚若思在1980年出版的「毛澤東傳」採取了以敘述為主的通常傳記筆法，該書被翻譯成多國文字，僅中文譯本就暢銷180萬餘冊，成為西方數百種「毛澤東傳」中的經典之作。

澎湃新聞報導，譚若思1938年出生於澳洲。1962年畢業於澳洲墨爾本大學，獲得歷史政治科學一級榮譽學位。1970年獲得哈佛大學政治學博士學位。他的老師有美國前國務卿季辛吉和著名歷史學家、中國問題專家費正清等。

譚若思曾任美國哈佛大學政治學與國際事務教授，東亞研究中心研究員，「大西洋月刊」編委，美國政治學協會會員，著述頗豐，大部分與中國有關。

紐約時報中文網報導，譚若思首次前往中國是在1964年，當時他剛從墨爾本大學畢業幾年，而中國正處於「文革」前夕——在此期間，外國人被擋在國門之外。七年後，他再次來到中國，成為「文革」狂熱降溫後首批獲准返回中國的西方人之一。

他為「大西洋月刊」撰寫了一篇旅行報導，分兩部分發表；該刊讀者渴望深入了解北京的想法，其中包括尼克森，他在準備1972年對中國的歷史性訪問時就參考了這篇文章。

到20世紀70年代，譚若思在中國政府內部建立了一個廣泛的消息來源網路，他以這些來源為基礎撰寫書籍和報導。

他為毛澤東及其夫人江青撰寫了傳記——「毛澤東傳」(Mao: A Biography，1980)和「白骨精——毛澤東夫人傳」(The White-Boned Demon: A Biography of Madame Mao Zedong，1984)。

在書中，他證明了中國政府和西方政府一樣，受個性和個人政治所驅動。

他的見解包括毛澤東的夫人在煽動「文化大革命」中發揮了核心作用——她以此來報復自己的敵人，以及共產黨又是如何以其人之道還治其人之身，利用她作為替罪羊，這樣既對20世紀60年代末的恐怖行為進行了譴責，又不會破壞毛澤東的權威。

《毛澤東傳》作者譚若思去世。(取材自澎湃新聞)
《毛澤東傳》作者譚若思去世。(取材自澎湃新聞)

澳洲 哈佛大學 季辛吉

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