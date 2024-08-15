習近平因為「他」神隱半月 政權不穩、重病傳言再起

習近平（中）多日未露面，「政變」傳聞又起。（新華社資料照片）

黨媒9日報導稱北戴河專家休假結束，但迄今不見中共 高層現身，總書記習近平 自7月29日「神隱」至今，天安門還傳要預約才能進，引發習政權是否又不穩或習重病揣測。不過有分析稱，這是鄧小平冥誕120周年將屆，習刻意淡出媒體，避免敏感。習可能在一周內二度公開露面，會見來訪的斐濟總理和越南 國家主席，藉此「闢謠」。

據中央社報導，自7月中旬中共20屆三中全會期間至今，中國網路不斷出現習近平健康生變等傳聞。但在7月20日，習近平親自前往越南駐中國大使館弔唁已故越共總書記阮富仲，央視當晚還播出習近平步行上樓梯特寫鏡頭。7月29日，習近平接連在北京會見到訪的東帝汶總統霍塔及義大利總理梅洛尼，同樣獲得顯著報導。這三場會見，都被認為是中方闢謠之舉。

外電報導，越共總書記兼越南國家主席蘇林18日將訪問中國2天並將會見習近平。而斐濟總理拉布卡12日已抵達中國訪問10天，外電指他也可望會見習近平。若報導屬實，7月29日後即未露面的習近平，一周內可望二度公開露面。這又將成為中國官方回應相關傳言的機會，也使這兩場會見受到外界矚目。

有分析認為，習近平不僅未公開露面，且出現在黨媒和軍媒上的次數大為減少，加上人民日報報導被視為中共高層擬定重大決策的北戴河會議專家休假已於9日結束，迄今中共七常委仍隱身，引發各界揣測。加上近日網傳北京地鐵1號2號線停駛，天安門廣場要預約才能進，習近平健康和地位是否穩固問題又引來諸多聯想，網上甚至出現習近平重病下台由胡春華接任總書記等流言，但都未獲證實。

有網民在社交平台上質疑「難道北戴河會議成了『罷習會議』？」，「中共七常委還在北戴河？」；有網民稱，北戴河會議期間，網傳人民大學退休教授冷杰甫曾發公開信稱習近平病得很重，黨政軍工作由軍委副主席張又俠和何衛東挑大樑，盼兩人支持成立中華聯邦共和國的提議，解放軍網8月10日又刊出中共軍委組織編修的「民主集中制讀本」印發全軍等等，使得習近平不能視事的傳言更雪上加霜。

不過，央視昨天仍以「主播說聯播」方式播出習近平給湖北十堰丹江口庫區環保志願者回信內容，微博熱搜也置頂，看起來習近平政權不穩說似又僅止於傳言。有專家稱，據歷年習近平神隱的背景來看，原因有二，一是刻意藉著隱身引反對勢力出洞；另一原因可能是，8月22日是共前領導人鄧小平120周年冥誕，值此外交內政困境未解之際，習近平此時不宜過於高調宣傳自己，以免引發民怨，所以下令低調。