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破政變傳聞？ 上海書展宣傳仍圍繞「習核心」主旋律

特派記者陳宥菘／上海15日電
第20屆上海書展14日在上海展覽中心開幕，「奮力打造習近平文化思想最佳實踐地」的大型擺設矗立在會場正中間的序館展區，周圍並設有包含「深入貫徹習近平文化思想」等四大主題展示櫃。(記者陳宥菘／攝影)
第20屆上海書展14日在上海展覽中心開幕，「奮力打造習近平文化思想最佳實踐地」的大型擺設矗立在會場正中間的序館展區，周圍並設有包含「深入貫徹習近平文化思想」等四大主題展示櫃。(記者陳宥菘／攝影)

近期關於中共政壇的各種謠言不斷，不過14日在上海展覽中心開幕的第20屆上海書展上，「奮力打造習近平文化思想最佳實踐地」的大型擺設仍矗立在會場正中間的序館展區，周圍並設有包含「深入貫徹習近平文化思想」等四大主題展示櫃，圍繞習核心的宣傳未變，疑藉此破除政變傳聞。

在「深入貫徹習近平文化思想」展櫃中，除了擺放著翻譯成多國語言的《習近平談治國理政...
在「深入貫徹習近平文化思想」展櫃中，除了擺放著翻譯成多國語言的《習近平談治國理政》，還有甫結束的中共廿屆三中全會「中共中央關於近一步全面深化改革 推進中國式現代化的決定」等出版物。(記者陳宥菘／攝影)

上海書展今年邁入第20屆，展會時間從8月14日至20日。活動由中共上海市委宣傳部（上海市新聞出版局）指導，上海國際貿促會、上海市書刊發行行業協會、上海出版社經營管理協會主辦，具有官方背景。

儘管近期北京政壇的各種傳聞四起，但在本屆上海書展上，連接展館西館、東館以及中央大廳的序館大堂正中間，仍擺放了一座以紅、白二色設計的大型擺設，上面有著上海書展20th與「奮力打造習近平文化思想最佳實踐地」等字樣，成為許多讀者民眾拍照的打卡點。

其周圍設有四個展示櫃，分別為深入貫徹習近平文化思想；打造文化自信自強上海樣本；實施書香上海建設工程；鑄就社會主義文化新輝煌。在「深入貫徹習近平文化思想」展櫃中，除了擺放著翻譯成多國語言的「習近平談治國理政」，還有甫結束的中共廿屆三中全會「中共中央關於進一步全面深化改革 推進中國式現代化的決定」、會議公報，以及學習輔導百問等出版物。另，在部分出版社攤位上，也能見到習近平相關著作。

今年上海書展一樣取消設置「台版書專區」，在中國圖書進出口上海公司攤位上則有部分書...
今年上海書展一樣取消設置「台版書專區」，在中國圖書進出口上海公司攤位上則有部分書櫃放有台灣原版書籍。(記者陳宥菘／攝影)

今年上海書展一樣取消設置「台版書專區」，上海香港三聯書店的展位內則有近20個港台...
今年上海書展一樣取消設置「台版書專區」，上海香港三聯書店的展位內則有近20個港台書櫃。(記者陳宥菘／攝影)

另一方面，延續去年調整，今年上海書展一樣沒有設置「台版書專區」。在中國圖書進出口上海公司攤位上，則有部分書櫃放有台灣原版書籍，類別包含文學小說、人物傳記、人文社科、漫畫、心理教育、影視藝術、日常生活等。上海香港三聯書店的展位內則有近20個港台書櫃。

50歲的大陸民眾黃曙輝在中圖攤位購入了一本台灣出版的「晚明泉州的士大夫：開海、商業與宗教」。他表示，自己過去買了許多台灣書籍，「台灣因為人口少，出版也很難做，至少繁體出版事業在台灣做得好，能支持也要支持」。

至於上海書展近年整體有何變化？黃曙輝認為，書展正朝著「超市化」的趨勢走，「專業化」與「國際化」正在弱化。他解釋，在大眾讀者變多的情況下，書商更希望把書多賣一點，完成比較好的銷售額。與黃曙輝一同觀展的62歲大陸民眾龐堅補充表示，專業化、專題化的書比較高端，受眾少，賣得肯定不好，現在的市場經濟情況會需要多賣點書。

習近平 中共 香港

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