考察雲南脫貧縣經驗 斐濟總理驚嘆、狂做筆記

斐濟總理拉布卡到雲南脫貧縣考察，稱中國發展令人驚嘆還狂做筆記。（取材自CGTN）

應中方邀請，斐濟總理拉布卡12日起訪問中國10天。中國環球電視網（CGTN）14日引述斐濟廣播公司（FBC）報導稱，拉布卡選擇雲南省麻栗坡縣作為此行首站，學習中國扶貧經驗。他受訪時驚嘆這個曾經的貧困縣變化之大，強調自己「做了很多筆記」。

來源：Terence information

觀察者網報導，這是拉布卡2022年上任後首次出訪中國，他在出訪前稱讚了中國的發展成就，並表示他計畫前往多個省份，了解這個世界第二大經濟體是如何幫助數百萬人擺脫貧困的。

拉布卡13日從雲南省省會昆明出發，經過長途跋涉，抵達位於中越邊境的麻栗坡縣。約有24萬人口的麻栗坡縣曾是中國最貧困的地區之一，但通過針對性的政策支持和一系列產業發展舉措，麻栗坡縣在2020年擺脫了極端貧困。

拉布卡此行視察了兩個村莊，視察了解了鄉村振興計畫下當地特色農業發展、教育和民族文化保護等方面的情況。拉布卡還來到當地村民家中，傾聽他們這些年來的變化。

拉布卡表示此訪獲益良多。「他們給我展示的1992年村子的照片，以及今天所看到的村子，給我留下了深刻印象，這是32年間發生的變化。」

「1992年，我曾擔任斐濟總理，現在我再次擔任總理。但是在斐濟，我們沒有看到任何地方的改變能達到這裡看到的水平。」他說，「我們過去在脫貧攻堅和區域及外島發展方面做得很好，但是看到同時期中國的發展規模和所取得的飛躍……真的非常令人驚嘆！」

拉布卡表示，斐濟可以從中國的做法中獲得寶貴的經驗，這些成功案例都是兩國之間大有可為的合作領域，他希望在接下來的中國之行中了解更多。