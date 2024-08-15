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中、印尼「2＋2」高官會 強化戰略合作

記者廖士鋒／綜合報導
中印2+2對話外，陸副外長孫衛東同日會見印尼外交部長蕾特諾。(取材自中國外交部網站)
中印2+2對話外，陸副外長孫衛東同日會見印尼外交部長蕾特諾。(取材自中國外交部網站)

中國與印尼13日在雅加達舉行首次「2＋2」外長防長高官會，由中國副外長孫衛東和中央軍委國際軍事合作辦公室張保群少將參與，雙方針對外交、國防領域合作「達成一系列共識」。另外，外長王毅14日抵達緬甸，深化中緬各領域互利合作。

這一外長防長「2＋2」機制具有指標性意義，因為這是北京對外建立的首個此類機制。據日經亞洲先前報導，這一機制緣起於日本與美國，在1960年以「安全保障協議委員會」名義啟動，近十餘年擴展到眾多國家。美國與印尼則在去年10月舉行了首次「2＋2」高級官員對話。

據外交部官網，此次高官會由孫衛東和張保群與印尼外交部亞太非總司長卡迪爾、國防部戰略總司秘書長奧克塔羅共同主持，「雙方就中印尼關係、外交和國防等戰略性合作深入交換意見並達成一系列共識」。高官會標誌兩國「2＋2」機制正式啟動，雙方將「加強溝通協作，持續提升兩國政治安全合作和友好互信」。

會議中，中國大陸就「台灣、南海等涉及中國核心利益和重大關切的問題闡述立場主張」；印尼則重申「堅定恪守一個中國原則，主張通過和平談判妥善管控分歧，維護南海和平穩定」。

而印尼外交部官網則發布消息指出，此次「2＋2」高官會是為預計在明年舉行的「部長級對話」做籌備，雙方就外交官能力發展合作和聯合軍事訓練達成協議。雙方也重申致力於加強合作，維護區域安全與穩定，防止恐怖主義，打擊跨國犯罪；印尼國防部官網指，張保群在拜會該部時，表示將致力於加強與印尼的全面戰略合作，「這顯示中方渴望加強與印尼在防衛、經濟、安全等各領域的雙邊關係」。

美國之音報導，中國外長王毅14日抵達緬甸，與軍政府領袖兼緬甸國家管理委員會主席敏昂萊會面。訪問正值緬北少數民族武裝組織與政府軍爆發新一輪軍事衝突。外交部表示，此訪旨在深化中緬各領域互利合作，並強調堅持不干涉內政原則，願為緬甸各方通過政治協商妥善處理分歧提供幫助。雙方就就雙邊關係、邊境地區穩定以及打擊網絡犯罪和其他非法活動的合作交換意見。

2024年8月13日，中國外交部副部長孫衛東及中央軍委國際軍事合作辦公室副主任張...
2024年8月13日，中國外交部副部長孫衛東及中央軍委國際軍事合作辦公室副主任張保群在雅加達同印尼外交部亞太非總司長卡迪爾、國防部戰略總司秘書長奧克塔羅共同主持召開中印尼外長防長「2+2」對話機制首次高官會。 (取材自中國外交部網站)

印尼 緬甸 王毅

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