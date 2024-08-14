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東南亞頻傳綁架中國遊客 大馬擊斃4嫌犯

中國新聞組／綜合報導
馬來西亞上月發生一宗中國公民被綁架案，警方通報涉案疑犯共18人，其中4人被警方擊斃。圖為馬來西亞雙子星大樓。(美聯社)
馬來西亞上月發生一宗中國公民被綁架案，警方通報涉案疑犯共18人，其中4人被警方擊斃。圖為馬來西亞雙子星大樓。(美聯社)

中國人在東南亞遭綁架事件頻傳，馬來西亞雪蘭莪州上月發生一宗中國人被綁架案，當地警方12日通報涉案疑犯共18人，其中4人被警方擊斃，10人被捕，尚有4人在逃。疑犯包括被綁架中國人的司機。

明報報導，一名中國人與其當地女性朋友7月11日在吉隆坡機場到雪蘭莪州塞伯賈亞途中被綁架。被綁中國人家屬繳付價值約120萬美元的加密貨幣後，兩人於7月15日獲釋。

當地警方表示，涉案犯罪集團共有18人，全部有案底，在本案中分別負責策畫、實施綁架、收取贖金、看管人質等環節，其中包括被綁架的男性司機，他是中國人，參與了策畫綁架。目前尚有3男1女在逃，警方追回約37.3萬美元的現金，以及價值約70萬美元的車輛、手表和珠寶等物品。

紅星新聞報導，6月時菲律賓也發生一起綁架案，遭綁的四名外國遊客中有三名是中國人，且犯罪嫌疑人竟然還是警察。報導稱，當時有兩名騎著摩托車的警察攔下了一輛載有四名外國遊客的豪華汽車，接下來，這兩名警察的平民同夥上前給這四個人戴上了手銬，並試圖將他們拖上一輛麵包車。在此期間，有兩名中國人設法逃離並報警，剩下的兩人遭到綁匪毆打，在支付250萬菲律賓披索（約4.4萬美元）的贖金後，兩人於次日早上被釋放。

類似事件此前在泰國也發生過。今年5月初，泰國警方也公布了一起針對在泰中國公民的綁架勒索案。有名中國遊客遭勒索250萬泰銖（約7.15萬美元），泰國警方鎖定了11名涉案人員，其中包括多名泰國現任和前任警察。

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