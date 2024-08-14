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沒證據與解放軍相關聯 美尷尬將中企禾賽移出黑名單

記者黃雅慧／綜合報導
被視為「光達第一股」的中企禾賽科技被美方認為有國安疑慮。（取材自禾賽科技官網）
被視為「光達第一股」的中企禾賽科技被美方認為有國安疑慮。（取材自禾賽科技官網）

英媒金融時報12日援引消息人士說法稱，美國國防部決定將中國雷達製造商禾賽科技從中國軍方關聯企業「黑名單」中移除，理由是缺乏足夠證據、法律戰恐難獲勝。此舉被指對美國國防部來說是「令人尷尬的反轉」，也凸顯美方在應對可能的中國組織的困難。 中國駐美大使館表示，樂見美方糾正歧視性做法。

美國國會於2021年通過立法，要求五角大樓編製所謂「與中國軍方關聯企業名單」。該法案旨在加強對在美國運營的相關中國企業的審查。而今年1月美國國防部將全球最大的電動車雷射感測器製造商禾賽科技列入了「黑名單」。

禾賽科技不服前述決定，於5月13日對此提起訴訟，並遞交起訴書給華盛頓聯邦法院。稱被美國國防部列入所謂的「1260H清單」導致該公司「聲譽受損，股價大幅下跌，損失商機」，且使其在美國建廠的計畫擱置。故敦促法院裁定美國國防部將其從相關清單中移除，或者宣布該清單違憲。有許多觀點稱，禾賽科技的未來在於能否被美國官方移出黑名單。

報導指出，了解五角大樓最新決定的人士表示，美國政府律師擔心，根據2021年立法中概述的標準，將禾賽科技列入「黑名單」的理由可能經不起法律審查。美國防部表示，由於訴訟仍在進行中，無法對此發表評論。白宮也未發表評論。

值得注意的是，若前述消息為真，這並非美國國防部首次反轉。據彭博等多家媒體報導，2021年5月11日，美國國防部和小米在2021年5月再次就「涉軍企業」清單訴訟案發布聯合狀態報告，美政府承認將小米列入該清單存在程序正義問題，願意與小米和解，將該公司從「黑名單」中刪除。當時評論稱，此舉為拜登政府對川普任期最後打擊中國行動「一個引人注目的反轉」。

禾賽科技2014年成立於上海，是全球領先的激光雷達研發與製造企業，其產品廣泛應用於支持高級輔助駕駛系統（ADAS）的乘用車和商用車、自動駕駛汽車，以及無人配送車、AGV等各類智能機器人應用。並於2月在美國納斯達克上市，是「中國激光雷達第一股」。

而上有政策，下有對策，華爾街日報報導，禾賽科技2023年底在美國密西根州註冊一家新創公司「美國光學雷達」(American Lidar)，外界認為禾賽通過改名、新註冊公司來躲避美方制裁，保住美國生意。

明報指出，帕米爾諮詢首席情報官穆爾維農（James Mulvenon）表示，禾賽科技不符合法律條文定義無法改變其為中國軍方供應商的「事實」，美國國會可能會修改法例以允許五角大樓將禾賽公司重新列入有關清單。

國防部 小米 拜登

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