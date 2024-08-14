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測試英國新政府態度？中再提倫敦塔「超級使館」計畫

中國新聞組／北京14日電
中國政府2018年購入英國皇家鑄幣廠舊址所在街區，擬打造規模在歐洲數一數二的使館區。所在的倫敦區議會去年無異議否決建案。（中央社檔案照片）
中國政府2018年購入英國皇家鑄幣廠舊址所在街區，擬打造規模在歐洲數一數二的使館區。所在的倫敦區議會去年無異議否決建案。（中央社檔案照片）

中國一直有意在倫敦興建全歐洲最大的中國大使館，但這一計畫在2022年底被當地政府否決。兩年過後，中國突然重新向政府提交「超級大使館」規畫申請。前保守黨黨魁史密斯認為這時機絕非巧合，中國有意藉此測試工黨新政府。

自由亞洲電台引述每日電訊報報導，中方在英國大選後數周，重新提交備受爭議的中國駐英國「超級大使館」規畫申請。文件顯示，中國大使館的代表認為，市議會在2022年12月拒絕其方案是「毫無依據」，並且「沒有規劃政策基礎」，促請官員重新考慮其規畫申請。而重新提交的方案，與兩年前被拒絕的方案一樣，未有作出任何變更。

中國「超級大使館」的方案被否決兩年後，突然再次被提上議程。以對華強硬著稱的前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）認為，時機絕非巧合：「中國現在將測試工黨政府，看看能否說服工黨政府，給他們一個北京想要的大使館。」

他認為市議會應再次拒絕中方的方案，並指出，若中國想設立新大使館，就應遠離城市主要部分，就像在美國和其他國家那樣。

工黨政府揚言要對英中關係進行全面審查，以重整兩國關係。而雖然「超級大使館」的方案，將由倫敦哈姆雷特塔自治市議會負責審批，然而這個項目的重要程度，將使英國政府不可避免地面對來自北京的壓力。

報導指出，中方在2018年購入有200年歷史、位處倫敦地標建築倫敦塔（Tower of London）旁的前英國皇家鑄幣廠（Royal Mint Court），並計畫把位於倫敦西區的中國駐英國大使館遷往該址。

不過新選址位處倫敦黃金地段，也是全英國穆斯林人口比例最高的社區之一。在計畫公布初期，已經遭到在英維吾爾人、港人群體以及人權關注者的反對。

大使館 皇家 維吾爾

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