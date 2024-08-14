北京調查一年 承認中船「意外」劃破波羅的海天然氣管道

芬蘭邊防衛隊拍攝的香港註冊貨船「新新北極熊」號的照片。 （路透資料照片）

2023年10月，一艘中國輪船損壞了愛沙尼亞和芬蘭之間的波羅的海天然氣 管道，中國當局介入調查後，時隔一年將偵查結果交給愛沙尼亞和芬蘭政府，稱事故是「強風暴所導致」的一場意外，然而愛沙尼亞國防部 長佩夫庫爾（Hanno Pevkur）對此說法表示懷疑，愛沙尼亞與芬蘭仍針對此事持續調查中。

綜合法廣、界面新聞報導，當時肇事的集裝箱船「新新北極熊」號懸掛著香港旗幟，註冊所有人是中國航運公司新新海運，當時該船在海底拖錨，劃破了「波羅的海連接器」天然氣管道，還損壞了兩國之間的兩條電信電纜。

佩夫庫爾告訴愛沙尼亞國家廣播電台與電視台（ERR）稱：「就我個人而言，我很難理解船長怎麼會在如此長的時間內沒有注意到船錨一直拖在海底。」

據了解，「波羅的海連接器」天然氣管道維修工作已於4月結束，耗資3500萬歐元（約人民幣2.7億元），但佩夫庫爾表示，中方不太可能支付維修費用。佩夫庫爾解釋說，「當他們堅稱這是一起意外事故時，他們很可能會堅持自己的立場，即他們沒有什麼需要賠償的」。

中方提供的這份中文報告不能作為刑事調查的證據，愛沙尼亞和芬蘭檢察官繼續呼籲中國當局遵循由赫爾辛基領導的聯合調查。愛沙尼亞檢察官辦公室發言人庫恩格斯（Kairi Kungas）告訴南華早報稱：「我們向中國當局提交了一份法律援助申請，以便從該船上及其船員處收集證據」。芬蘭外交部長瓦爾托寧日前則表示：「一直有與中國合作並交換訊息，但由於仍在調查中，所以無法透露任何訊息。」

對此，中國外交部發言人林劍強調，中方一貫主張國際社會應當加強合作，共同維護海底基礎設施安全。中方正在根據事實和法律推進調查，並同相關國家保持密切溝通。希望各方繼續以專業、客觀、合作態度推進調查工作，共同確保事件得到穩妥處置。

去年事件發生時，波羅的海國家對中國疑慮正在加劇，主因是北京在俄羅斯全面入侵烏克蘭 後與莫斯科關係密切，導致了與歐中關係的普遍惡化。「波羅的海連接器」天然氣管道的損壞也進一步引起了人們對海底基礎設施脆弱性的警惕。