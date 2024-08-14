山東艦再赴太平洋艦載機起降訓練 日艦一路監視

山東艦至太平洋實施艦載機起降訓練。(取材自央視新聞)

日本 防衛省統合幕僚監部指出，中國航艦山東艦12日上午6時左右，在日本宮古島以南約420公里的太平洋海域航行，並確認實施艦載戰鬥機與直升機起降訓練。這是日方繼今年7月後，再度確認山東艦在太平洋上實施艦載機起降訓練，日本海上自衛隊持續進行警戒監視任務。

日本富士新聞網（FNN）報導，防衛省表示，海上自衛隊在該海域確認包含山東艦在內，共有4艘中國海軍艦艇航行，包括055型導彈驅逐艦延安艦、052D型導彈驅逐艦湛江艦以及054A型導彈護衛艦運城艦。

防衛省表示，海上自衛隊護衛艦秋月號負責持續蒐集情報及警戒監視等任務，「繼續關注相關動向並進行警戒監視，以確保萬無一失」。

防衛省曾統計，山東艦今年7月9日到18日在太平洋上航行期間，總計實施約420次艦載戰機及直升機起降訓練。

法廣網指出，山東艦曾於7月9日至18日期間部署到菲律賓海，隨後返回位於海南島榆林海軍基地的母港。去年，山東艦曾三次部署到該海域。首次部署是在4月，當時該航母在菲律賓海執行了19天的任務，隨後於9月在菲律賓海進行了為期5天的部署。第三次部署是在10月和11月，在菲律賓海部署了12天。

山東艦航母戰鬥群抵達菲律賓海的時間與美國海軍林肯號航母打擊群離開該海域的時間相同。林肯號航母打擊群前往中東是美國應對葉門青年運動組織(又譯胡塞武裝組織)在紅海發動襲擊以及以色列 與哈馬斯之間持續戰爭的一部分。