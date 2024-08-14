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「軍人應受社會尊崇」中提高軍人撫恤、激勵為國獻身

記者廖士鋒／綜合報導
中共宣布提高部分軍人撫恤優待水準。圖為去年3月20日舉行的共軍與柬埔寨「金龍2023」聯合軍演。（新華社）
中共宣布提高部分軍人撫恤優待水準。圖為去年3月20日舉行的共軍與柬埔寨「金龍2023」聯合軍演。（新華社）

中共公布新修訂的「軍人撫恤優待條例」，官方指出新版條例旨在「讓軍人成為全社會尊崇的職業」，也健全了優待標準「動態調整機制」，這也是7月底中國「全國退役軍人工作會議」後，第二個出爐的相關條例，凸顯中共安置死傷與退役軍士的新布局。

新華社12日報導，國務院、中共中央軍委公布新修訂的軍人撫恤優待條例，旨在保障對軍人的撫恤優待，「激勵軍人保衛祖國、建設祖國的獻身精神」，加強國防和軍隊現代化建設，讓軍人成為全社會尊崇的職業。新修訂內容將自今年10月1日起施行。

與2019年舊版相比，新版規定在「一次性撫恤金」新增了「獲得勳章或者國家榮譽稱號」，可增發到40%的規定，其他相應增發待遇也有部分提高。

新華社指出，主要修訂內容包含「貫徹待遇與貢獻匹配、精神與物質並重、關愛與服務結合的原則」；健全撫恤優待「動態調整」機制，確保撫恤優待保障水準與經濟社會發展水平、國防和軍隊建設需要相適應。其中還規定，「烈士褒揚金」按上一年度全中國城鎮居民人均可支配收入30倍的標準發給其遺屬，戰時標準還可適當提高。

此前中共總書記習近平在7月29日召開「全國退役軍人工作會議」上作出指示，強調要讓軍人成為全社會尊崇的職業，讓退役軍人成為全社會尊重的人。會議後，中共本月初公布「退役軍人安置條例」。

中共 國務院 習近平

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