觀察站／綠色轉型...中國經濟新賽道 上看15兆人民幣

新能源車。 (中新社)

過去一個月，中國經濟界都在透過兩個會議，去解讀領導層的經濟新思路，現在解讀潮大體已退，又來了兩份文件，經濟學者們開始研讀文件，試圖體察更加現實的經濟變局。

這兩份文件，一份是以「中共 中央、國務院 」名義發出的「綠色轉型」原則性文件：一份是人行的第2季貨幣政策報告，最需要看背景、察意圖的，是「綠色轉型」文件。

「綠色轉型」文件的全名，是《關於加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見》。這份文件8月11日發布，要看三點，一是先要懂中國官方報章的「雙頭條」，即排在報眼位置、令其與頭版頭條稿件同樣醒目和同樣重要的稿件，形成「雙頭條」之勢；二是全中國所有官媒同時刊登，排出同樣的版面；三是文件由中共中央、國務院聯袂發出，顯示黨政一體，最最重要。

《關於加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見》這份文件的份量，還要看三個時間背景，即中共20屆三中全會後、中央政治局半年經濟會議後、北戴河暑期休假式工作結束後，三個時間背景後的首份最高規格「中央文件」。

看完大陣仗、大背景之後看文件內容，則可知這份文件是中共決策層以中央名義，首次對「 加快經濟社會發展全面綠色轉型」發出指導性意見，也可以解釋為首次對此進行系統性部署。

所謂「綠色轉型」從中共來說是來自2015年的中共18屆5中全會，那次會議上提出中國的發展理念要變了，新理念用「創新、協調、綠色、開放、共享」十個字來歸納，用中共政治語言來解讀就是以生態文明建設作為永續發展根本大計，綠水青山就是金山銀山成新的發展理念。

理念之變後，就進一步提出加快推動經濟社會發展全面「綠色轉型」，所謂「綠色轉型」又包括綠色生產方式、綠色生活和消費方式。在中共20大上則定型為「廣泛形成綠色生產生活方式，碳排放達峰後穩中有降，生態環境根本好轉，美麗中國目標基本實現」，還將之升格為經濟和社會2035發展總體目標的核心內容。

到7月中共20屆三中全會，通過的決定相當於近期和中期發展規畫，因此這一內容被寫成第12部份，分成三條來交待。但應看到是原則性交待而不是具體部署，到7月底的中共中央政治局會議，專門研究下半年經濟工作時，對這部份內容沒有突出或升格。

因此，8月11日發出這份文件，應當視為中共決策層把握兩個會議的外界反應，在北戴河休假式小會後，對這一內容的強烈突出大幅升格，客觀上是將「綠色轉型」作為下一步穩經濟、穩增長的重要安排。

如循這一思路去看，似可讀出些新意思，即政策目標管理化、資源大加碼。按公布的文件，最醒目內容是提出系列目標，如到2030年，節能環保產業規模達到人民幣15兆元(約2.1兆美元)左右；非化石能源消費比重提高到25%；抽水蓄能裝機容量超過1.2億千瓦；營運交通工具單位換算周轉量碳排放強度要比2020年下降9.5%左右等，另一目標是至2035年，是新能源車要成新銷售車輛主流。

細讀這份文件，會相信中共決策層決意重點去盯住節能環保產業。為之提出系列政策要求，重點影響到的產業主要有新能源車、光伏、水電。當然仍可以將之理解為未來的低汙染、環境改善，但更重要的中國經濟學家說的「成長性賽道」，即透過新能源的轉型升級，帶來相當於人民幣15兆元的投資 機會，這才是今次這份文件判讀的興奮點。