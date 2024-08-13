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中國國安部 稱破獲千餘起台灣間諜竊密案

記者黃雅慧／即時報導
中國大陸國安部13日發文指出，面對「台獨」分裂勢力囂張氣焰，中國大陸國安部分別從打擊間諜情報活動、懲治台獨分裂勢力與反制外部勢力干涉三方面行動。（取材自中國大陸國安部微信公眾號）
中國大陸國安部13日發文指出，面對「台獨」分裂勢力囂張氣焰，中國大陸國安部分別從打擊間諜情報活動、懲治台獨分裂勢力與反制外部勢力干涉三方面行動。（取材自中國大陸國安部微信公眾號）

中國國安部微信公眾號13日發表「堅決打好涉台反分裂反間諜鬥爭」一文指出，面對台獨分裂勢力囂張氣焰，中國大陸國安部分別從打擊間諜情報活動、懲治台獨分裂勢力與反制外部勢力干涉三方面行動。其中，連續破獲千餘起台灣間諜竊密案件，打掉一大批在大陸布建的間諜情報網絡。

中國大陸國安部指出，依法全面加強「懲獨遏獨」。對楊智淵等台獨頭目實施抓捕審查，創新以涉嫌分裂國家罪追究台獨分子刑事責任的執法司法實踐。

在反制外部勢力上，中國大陸國安部稱，國家安全機關及時挫敗台獨分裂勢力勾連外部勢力挑釁圖謀，有力反制域外國家介入台海局勢、插手台灣問題動向，有效捍衛國家主權、服務對台工作大局。

對於兩岸關係急轉直下，中國大陸國安部文章直指民進黨是罪魁禍首。文章稱，台海局勢劍拔弩張，根源在於民進黨當局固守台獨立場，拒不承認「九二共識」，勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁，迫使台灣陷入了社會極度撕裂、經濟嚴重衰退、民生持續凋敝的空前困境。

文章提及，以四成得票率上台的賴清德，台獨立場更加激進冒險，公然背棄一個中國原則，蓄意破壞台海及地區和平穩定，不惜向外部勢力搖尾乞憐，幻想「倚外謀獨」，妄圖「以武拒統」。

文章強調，凡是以身試法的台獨頑固分子，必將被採取刑事懲處措施，依法嚴懲不貸，依法終身追責。

中國大陸國安部表示，新形勢下，國安機關堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，深入踐行總體國家安全觀，堅決落實「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，開展涉台反分裂反間諜鬥爭、粉碎任何台獨分裂圖謀、反制一切「倚外謀獨」「以台制華」行徑、打擊各類滲透竊密破壞活動與捍衛國家主權、安全、發展利益。

中國大陸最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部在6月21日聯合發布「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，其中分裂國家罪可判死刑，被視為從法律層面震懾台獨勢力。

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