有政變？ 鄧小平前翻譯受訪迴避 稱習不會永久執政

中共三中全會起，有關習近平的傳聞不斷延燒，近期再現政變傳言。(路透資料照片)

曾任鄧小平翻譯的中國智庫主管高志凱，近日接受賈吉拉電視台(Al-Jazeera，又譯半島電視台)專訪，秉持一貫中國大外宣的立場回應有關台灣、西藏和新疆 等議題，但迴避涉及有關習近平 遭遇政變等敏感問題，影片在網路上熱傳。而談到前中國外長秦剛 時，高志凱語出驚人稱「你永遠不會再見到他」。

中央社報導，高志凱1980年代在中國外交部任職時，曾任已故領導人鄧小平的翻譯。他經常在電視上擔任評論員，為中國官方護航。

半島電台節目主持人質疑中國增加在台海軍演及對台網路攻擊，是準備侵犯台灣。高志凱說了中國官方有關捍衛主權和領土完整的論述後，主持人反問：「即使他們不願意成為你的一部分？台灣只有12%的人說想和中國統一。」高志凱稱「一個中國政策並不取決於台灣人民」，並強調統一後台灣人都必須表忠。

談到新疆人權議題，高志凱把問題導向「維吾爾族社區裡有極端分子想要疆獨」，還強調相比於美國的關達那摩監獄，新疆是「和平穩定」的地方。對於主持人念出聯合國報告中維吾爾人自述遭刑求的情況，他說：「你是在說伊拉克戰爭吧。」

自中共三中全會起，有關習近平的傳聞不斷延燒，美國之音特稿評論分析，從習近平中風、其親信外出視察不提習名字，到最新中共軍事高層近期異動頻傳、北京發生軍變等，都透露出北京政局詭異的味道。此外，解放軍五大戰區近期有三大戰區司令員進行調動，也被解讀中共高層疑有混亂。

對上述敏感問題，高志凱皆迴避不談。被問到中國人有沒有言論自由去批評習近平，他在一連串逼問後坦言「每個國家都有不同的敏感處」，並稱中國人可以批評政府，「如果是正面的、建設性的建議」，引來主持人大笑。

高志凱稱「習近平不會是個終身主席」，對於連任時沒有反對票，他稱習近平確實贏得了全體人民和全黨的尊重，主持人則說：「你說是尊重，我說是恐懼。」

前中國外交部長秦剛落馬的過程，讓許多人瞠目結舌，從健康問題到被免職，自2023年6月以後他就消失在人們的視野中，3個月後時任國防部長李尚福也消失了。主持人說，想像如果是美國國務卿布林肯或國防部長奧斯汀失蹤了，沒人知道他們在哪裡，這可不正常。

高志凱對此宣稱「這說明中國毫不留情地對待腐敗問題」，他稱「秦剛因腐敗丟了工作」。被逼問秦剛人究竟在哪，他說：「在中國某個地方，你永遠不會再見到他。」

主持人最後問道，在北京，有可能舉辦像這樣一個電視節目，讓觀眾自由發問且不會被威脅嗎？高志凱說：「在中國，不要批評我們的主席，除非你提出正面的建設性建議。批評不是唯一的目的，帶有建設性提議的批評才是更好的言論自由。」