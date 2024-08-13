中國穩字訣失靈？ 外資Q2出走1056億人民幣衝新高

美中關係不穩定，一些企業逐漸將總部或工廠遷出中國，Q2撤資衝新高；示意圖。(路透資料照片)

中國外匯管理局公布第2季國際收支平衡表初步數據顯示，外商對中直接投資 (FDI)淨流出148億美元(約1056.5億人民幣)，寫下歷史新高，是繼去年第3季淨流出121億美元後進一步提高，也是1998年有紀錄的26年來，第二度出現單季淨流出。

其中，赴中資金持有關聯企業債券的規模淨流出220億美元，規模為有記錄以來最大。

數據顯示，FDI今年第1季淨流入102億美元，但第2季卻是淨流出148億美元，顯示在中國官方全力穩外資的政策下，外資依然出走。

彭博報導指出，如果這種下降趨勢持續到年底，今年將是自1998年開始有可比數據以來首個年度資金淨流出。中國外商投資自2021年達到3440億美元紀錄後，近年大幅下滑。反映外國投資者對中國經濟前景的悲觀看法。

對於外資流出，前人行調查統計司司長盛松成此前撰文指出，背後最主要的原因是美國從2022年3月開始的激進升息，高利息會加重外企債務壓力，導致企業會減少借貸與新投資。

聯合早報報導，新加坡管理大學李光前商學院副教授傅方劍分析，今年第2季，國際資本對於美國降息期望降低，加上北京當局下調利率，令中美利差進一步擴大，不利於外資進入中國；短期內國際地緣政治影響也不可忽視。

今年以來北京大力發聲歡迎外資，展現誠意推出吸引外資政策。比如中國國務院 2月印發《紮實推進高水平對外開放更大力度吸引和利用外資行動方案》；6月底召開常務會議專門研究利用外資工作；7月中旬公布的中共三中全會「決定」要求深化外商投資管理體制改革等。