我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多這款「日本米」不再生產 米其林餐廳將斷供

「麵包隔天需再烤一烤」 Costco新品三明治意外引差評

中國穩字訣失靈？ 外資Q2出走1056億人民幣衝新高

記者黃雅慧╱北京13日電
美中關係不穩定，一些企業逐漸將總部或工廠遷出中國，Q2撤資衝新高；示意圖。(路透資料照片)
美中關係不穩定，一些企業逐漸將總部或工廠遷出中國，Q2撤資衝新高；示意圖。(路透資料照片)

中國外匯管理局公布第2季國際收支平衡表初步數據顯示，外商對中直接投資(FDI)淨流出148億美元(約1056.5億人民幣)，寫下歷史新高，是繼去年第3季淨流出121億美元後進一步提高，也是1998年有紀錄的26年來，第二度出現單季淨流出。

其中，赴中資金持有關聯企業債券的規模淨流出220億美元，規模為有記錄以來最大。

數據顯示，FDI今年第1季淨流入102億美元，但第2季卻是淨流出148億美元，顯示在中國官方全力穩外資的政策下，外資依然出走。

彭博報導指出，如果這種下降趨勢持續到年底，今年將是自1998年開始有可比數據以來首個年度資金淨流出。中國外商投資自2021年達到3440億美元紀錄後，近年大幅下滑。反映外國投資者對中國經濟前景的悲觀看法。

對於外資流出，前人行調查統計司司長盛松成此前撰文指出，背後最主要的原因是美國從2022年3月開始的激進升息，高利息會加重外企債務壓力，導致企業會減少借貸與新投資。

聯合早報報導，新加坡管理大學李光前商學院副教授傅方劍分析，今年第2季，國際資本對於美國降息期望降低，加上北京當局下調利率，令中美利差進一步擴大，不利於外資進入中國；短期內國際地緣政治影響也不可忽視。

今年以來北京大力發聲歡迎外資，展現誠意推出吸引外資政策。比如中國國務院2月印發《紮實推進高水平對外開放更大力度吸引和利用外資行動方案》；6月底召開常務會議專門研究利用外資工作；7月中旬公布的中共三中全會「決定」要求深化外商投資管理體制改革等。

另據德國之聲報導，外國人也不想去中國工作了，根據中國德國商會最新調查，西方企業派往中國的員工數量比新冠疫情前減少了11%，外派比例減少到65%；分析原因，新冠期間中方防疫嚴苛，例如上海一度限制居民連續數周不許離開家，這導致很多(外國)人棄中國而去。此外，容易誤踩國安紅線、簽證困難，也使企業更傾向聘用本土員工。

Q2外商對中國直接投資淨流出4801億元，寫下歷史新高。(中通社)
Q2外商對中國直接投資淨流出4801億元，寫下歷史新高。(中通社)

投資 德國 國務院

上一則

央視揭報廢車黑生意 拆零件、改年份回流成馬路「計時炸彈」

下一則

星學者：中國至少還會繁榮100年 未來美中關係會更糟

延伸閱讀

穩字訣失靈？外資出走中國、外國人也不想赴中工作

穩字訣失靈？外資出走中國、外國人也不想赴中工作
2050年全球多地熱到無法辦奧運 北京、東京均上榜 還有美國這城市

2050年全球多地熱到無法辦奧運 北京、東京均上榜 還有美國這城市
烏軍攻入俄領土 北京籲各方遵守降溫3原則

烏軍攻入俄領土 北京籲各方遵守降溫3原則
巴奧乒乓／王楚欽抵北京被問「斷拍」：復原留個紀念吧

巴奧乒乓／王楚欽抵北京被問「斷拍」：復原留個紀念吧

熱門新聞

網友笑稱「全紅嬋把廣式鬆弛感帶進奧運」。(取材自大河報)

巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單

2024-08-06 07:30
CGTN記者突然考全紅嬋英文，但就遭到無情拒絕。（視頻截圖）

巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字

2024-08-10 06:30
中國跳水好手全紅嬋在巴黎奧運上拿下兩面金牌，賽後她受訪透露如何排解訓練時的壓力。（新華社）

全紅嬋遇挫折「不內耗」 透露紓壓方法：路過的狗也罵兩句

2024-08-11 02:19
被稱為「戰狼」的中國外交部前發言人趙立堅，其妻子湯天如近日又曬出夫妻恩愛照。（取材自微博）

趙立堅妻子自曝罹癌：放棄化療僅剩6個月

2024-08-06 11:10
浙江銀行員工徐藝銘抽中巴黎奧運大眾組馬拉松參賽資格，請假時被以為是開玩笑。(取材自潮新聞)

浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？

2024-08-07 08:30
合成圖像顯示了一系列明亮物體沿著與長征6A火箭體及其於2024年8月6日部署的18顆千帆衛星相同的軌道移動，這些物體是由火箭體解體產生的碎片的一部分。 (觀察者網／Slingshot Aerospace)

變700片太空垃圾雲 千帆星座火箭為何解體了？

2024-08-09 21:00

超人氣

更多 >
全紅嬋返國粉絲接機重重包圍 強行送花一度黑臉

全紅嬋返國粉絲接機重重包圍 強行送花一度黑臉
拳擊手克莉芙的訓練師承認：她有染色體和睪固酮問題

拳擊手克莉芙的訓練師承認：她有染色體和睪固酮問題
同步曬禮服照、戴戒指「放閃」？ 趙麗穎、馮紹峰又被傳復合

同步曬禮服照、戴戒指「放閃」？ 趙麗穎、馮紹峰又被傳復合
滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩

滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩
沒流量、沒大咖的「唐詭2」火了… 觀眾推薦「童身出身的他」加盟續集

沒流量、沒大咖的「唐詭2」火了… 觀眾推薦「童身出身的他」加盟續集