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被問秦剛失蹤不正常 中智庫官員：你永不會再見到他

中央社／台北12日電
中國前外交部長秦剛。（路透）
中國前外交部長秦剛。（路透）

曾任鄧小平翻譯的中國智庫主管高志凱，近日參加半島電視台節目時，秉持一貫中國大外宣的立場回應有關台灣、西藏和新疆等議題，明顯對主持人犀利提問無法招架，影片在網路上被熱傳。談到前中國外長秦剛時，他還語出驚人稱「你永遠不會再見到他」。

英國記者哈山（Mehdi Raza Hasan）近日在半島電視台英語節目訪談中國與全球化智庫副主任高志凱。高志凱1980年代在中國外交部任職時，曾任已故領導人鄧小平的翻譯。他經常在電視上擔任評論員，為中國官方護航。

被問到中國人有沒有言論自由去批評習近平，他在一連串逼問後坦言「每個國家都有不同的敏感處」，並稱中國人可以批評政府，「如果是正面的、建設性的建議」引來主持人大笑。

哈山稱中國國家主席習近平是一名獨裁者，不但取消任期限制，連任時沒有任何反對票，還把自己名字寫入憲法、要學童學習習近平思想等。

高志凱稱「習近平不會是個終身主席，將會出現一個時間期限」，對於沒有反對票，他稱習近平確實贏得了全體人民和全黨的尊重，主持人則說：「你說是尊重，我說是恐懼。」

他還反過來批評英國的政治體制，「8年時間出現6個首相」，主持人則回應至少他可以在白金漢宮前舉行大型集會抗議，每個英國公民也都可以在選舉中有選擇。

面對高志凱的辯解，哈山說，所有的人都知道習近平加強了中央集權，現在沒有法律能讓他退出任期，他想要當一個獨裁者，「為什麼我們在假裝不是這樣？」他還鼓勵高志凱不妨就直接說「中國是獨裁但是管用」。

前中國外交部長秦剛落馬的過程，讓許多人瞠目結舌，從健康問題到被免職，自2023年6月以後他就消失在人們的視野中，3個月後時任國防部長李尚福也消失了。哈山說，想像如果是美國國務卿布林肯或國防部長奧斯丁失蹤了，沒人知道他們在哪裡，這可不正常。

高志凱對此宣稱「這說明中國毫不留情地對待腐敗問題」，他稱「秦剛因腐敗丟了工作」，被逼問秦剛人究竟在哪，他說：「在中國某個地方，你永遠不會再見到他。」

哈山最後問道，在北京，有可能舉辦像這樣一個電視節目，讓觀眾自由發問且不會被威脅嗎？可以批評習近平、批評政府、向你提問、聊聊維吾爾人，在北京可以嗎？

高志凱說：「在中國，不要批評我們的主席，除非你提出正面的建設性建議。批評不是唯一的目的，帶有建設性提議的批評才是更好的言論自由。」主持人則表示，言論自由就是這個節目珍惜的目的。

習近平 秦剛 國防部

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