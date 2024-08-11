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巴奧閉幕 中國稱贏得對美「反興奮劑鬥爭」階段性勝利

記者賴錦宏／即時報導
中國在巴黎奧運共獲得40面金牌，圖為11日奧運閉幕式上，中國體育代表團旗手進場。（中新社）
中國在巴黎奧運共獲得40面金牌，圖為11日奧運閉幕式上，中國體育代表團旗手進場。（中新社）

本屆巴黎奧運順利落幕，中國體育代表團副團長劉國永表示，中國在本屆巴黎奧運會實現興奮劑問題「零出現」目標，也贏得對美國興奮劑鬥爭的階段性勝利。

巴黎奧運會當地時間11日晚間落幕，據《中國體育報》報導，中國國家體育總局副局長劉國永當天在新聞發布會上說，中國體育代表團高度重視反興奮劑工作，面對備戰參賽巴黎奧運會反興奮劑工作前所未有的複雜嚴峻形勢，以最大決心、最嚴標準、最高要求、最細措施做好工作，既實現了中國代表團興奮劑問題「零出現」的目標，也取得了對美國反興奮劑鬥爭的階段性勝利。

劉國永指出，中國國家體育總局全面推進「乾淨的國家隊反興奮劑生態體系」建設，提升運動員自我防範意識和國家隊反興奮劑管理水平，全面防控可能導致興奮劑問題的各種風險，形成了一套標準化、系統化、程序化的備戰參賽反興奮劑工作制度。

劉國永稱，截至8月10日，中國運動員在奧運會比賽期間共接受214例興奮劑檢查，檢查數量較東京奧運的230例未增反降，體現出國際反興奮劑組織對乾淨的中國運動員和中國反興奮劑治理成效的認可。

劉國永表示，中國代表團面對美方極限施壓，穩善處理中國游泳運動員曲美他嗪事件，取得了階段性勝利，用實力贏得世界的尊重。

巴黎奧運中美各以40金首次奥運金牌数並列第一。劉國永說，代表團採取一系列措施，保護運動員合法權益，保障代表團運動員備戰參賽不受干擾。與國際奧委會、世界反興奮劑機構、世界泳聯等全球反興奮劑領域利益相關方團結一致，多方堅決反對體育政治化和美實施「長臂管轄」。

劉國永強調，經歷過這次事件，全球體育界對反興奮劑的認識和重視將進一步提升，反對體育政治化的共識也將進一步深化。

巴黎奧運 東京奧運

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