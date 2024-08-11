中美藥檢角力 網熱議「紫薯臉」 陰謀論滿天飛

巴黎奧運 接近尾聲，中國媒體和網友對美國游泳選手在賽後多呈現「紫薯臉」仍提出各種猜測，已在社交媒體上形成熱議高潮。官媒和網友質疑美國游泳運動員用藥導致臉色不正常，美媒與其他媒體圖片存在明顯的色差，還有說法稱可能通過某種科技手段加速肌肉的能量代謝造成，甚至下水前就已發紫，批評美方調查中國運動員使用興奮劑是賊喊捉賊。

今年年初以來，中國31名游泳運動員因此平均接受各種反興奮劑組織21次檢測 ，而美國游泳運動員平均只接受6次檢測。據央視旗下微信公眾號「玉淵譚天」發文指有專業人士透露，巴黎奧運前，美國故意圍繞興奮劑做文章，把3年前一些捕風捉影的報導拿出來翻炒，甚至企圖剝奪中國運動員的參賽資格，來遏制其潛在競爭對手。

文中稱，世界反興奮劑機構指出，2011年以來，美國反興奮劑機構至少在3起案件中，對使用類固醇和促紅素（EPO）的運動員免予指控和處罰，兩類藥物都屬於賽場「黑名單」的一員。可見，美國要求調查所謂「中國運動員使用興奮劑」，純屬賊喊捉賊。

中國網友就質疑美國游泳運動員用藥導致臉色不正常，美媒與其他媒體圖片存在明顯的色差，稱美國游泳隊員賽後出水瞬間面色異常深紅近紫，突現「紫薯臉」，且橫跨各泳項長短距離，引發廣泛質疑與猜測，網友大量轉發截圖，懷疑美國隊是否在服用一種新的興奮劑，並嘲諷美國是「紫薯隊」，還傳出各種陰謀論。

據澎湃新聞報導，對於這背後的原因，有科普博主發文表示，這是血液缺氧的表現；也有專業人士稱，這可能是通過某種科技手段，能夠加速肌肉的能量代謝，提高局部微循環，在劇烈運動中血液循環明顯加快，導致普遍的皮膚充血更加明顯；還有網友注意到，美國運動員下水前，臉色已經發紫。