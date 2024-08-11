我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人一家返中40天 在美帳戶被盜23萬元

湖水波浪侵蝕 猶他州地標「雙拱岩」塌了

中譴責美運動員興奮劑產業鏈 官媒嗆：會等到算總帳的一天

中國新聞組／北京11日電
興奮劑議題成中美新戰場。圖為巴黎奧運男4x100米混泳頒獎，中國隊（後）摘金，美國隊（前左）銀牌。（新華社）
興奮劑議題成中美新戰場。圖為巴黎奧運男4x100米混泳頒獎，中國隊（後）摘金，美國隊（前左）銀牌。（新華社）

興奮劑議題已成為中美關係另一個新的激烈爭執戰場。繼官方聲明後，中國主要官媒近日反擊攻勢凌厲，接力發文猛批並譴責美運動員「有興奮劑產業鏈」，並稱國際檢測機構坦承媒體對中國游泳隊的報導的確導致後者在奧運前的「額外檢測」。文章更指出，興奮劑在美國存在完整產業鏈，促使美國體育界用藥風氣愈演愈烈，「這樣的行為，總會等到算總帳的一天」。

巴黎奧運接近尾聲，中美在興奮劑議題上仍吵得不可開交。路透日前披露美國反興奮劑機構多年來一直允許使用興奮劑之運動員參賽，中國反興奮劑中心因此在8日要求對美國反興奮劑機構「掩蓋興奮劑違規案件」開展獨立調查，並批評美國政府「雙標」。

央視旗下「玉淵譚天」昨發文稱，針對中國反興奮劑中心的聲明及美國在巴黎奧運前以興奮劑為由企圖剝奪中國隊員參賽資格，玉淵譚天向國際檢測機構詢問，對方表示媒體對中國游泳隊的報導，的確導致中國游泳隊奧運前的「額外檢測」。

玉淵譚天並整理過去20多年資料，指出興奮劑在美國「存在完整產業鏈」。美國大多數職業聯盟或美國大學生體育協會，均未簽署「世界反興奮劑條例」，便有包庇興奮劑的基礎。美國政府還在賽場上以國家力量幫助運動員「免檢」。在產業鏈上，部分美國運動員、政府、監管機構與醫藥公司「通過深度的利益綁定，促使美國體育界用藥風氣愈演愈烈」，「這樣的行為，總會等到算總帳的一天」。

新華社也在9日發出「五問美國反興奮劑工作」文章稱，一問：美國為何從認同大麻是違禁藥物到推動大麻退出禁藥清單？發生轉變的原因是什麽？二問：美國絕大部分運動員游離在世界反興奮劑機構（WADA）的全球反興奮劑系統之外，如何能不破壞與別國運動員的公平競爭？

三問：美國「羅琴科夫反興奮劑法」實施「長臂管轄」，將現有國際規則置於何地？

四問：美國將辦洛杉磯夏奧會和鹽湖城冬奧會，國際體育參與者能否免遭「羅琴科夫反興奮劑法」威脅？ 五問：為何美國監督別國反興奮劑工作非常嚴苛，自己卻掩蓋、縱容興奮劑違規？美國「臥底」運動員違規免除禁賽的依據是什麽？至少在3起嚴重興奮劑違規事件中，美國反興奮劑機構以讓運動員做「臥底」為條件未對運動員實施禁賽，沒有通知WADA，使用了違禁藥物的運動員還能上場參賽，威脅了體育比賽的誠信，對同場競技的運動員是否公平？

人民日報海外網也發文點名美國稱，體育運動的魅力在於它的公平性，絕非是以某種見不得人的技術去「證明」自身優越感的種族主義。現在是時候好好查美國的「含藥量」了。

巴黎奧運 檢測

上一則

菲軍機闖黃岩島 解放軍警告驅離 南海緊張升高

延伸閱讀

7-11日式蛋沙拉三明治灣區開賣 即將有照燒雞肉飯糰

7-11日式蛋沙拉三明治灣區開賣 即將有照燒雞肉飯糰
巴黎奧運中國隊拿下隊史第300金 官媒：走了40年

巴黎奧運中國隊拿下隊史第300金 官媒：走了40年
巴奧男籃／法國不敵美國摘銀 溫班亞瑪毛巾蓋臉 忍不住哭了

巴奧男籃／法國不敵美國摘銀 溫班亞瑪毛巾蓋臉 忍不住哭了
美國晶片法2周年 鳳凰城市長肯定台積電創造就業機會

美國晶片法2周年 鳳凰城市長肯定台積電創造就業機會

熱門新聞

巴黎奧運會跳水女子雙人10米台，中國隊組合陳芋汐/全紅嬋獲得冠軍。圖為全紅嬋在賽後展示自己的背包。（中新社）

全紅嬋獎金千萬 家人駁靠她蓋房買車 哥：我們沒問她要錢

2024-08-02 15:19
網友笑稱「全紅嬋把廣式鬆弛感帶進奧運」。(取材自大河報)

巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單

2024-08-06 07:30
伊利提前恭喜孫穎莎乒乓女單奪金，但孫後來輸給隊友陳夢，拿銀牌。（取材自微博）

孫穎莎落敗 伊利提前「賀奪金」廣告被罵翻 還點名樊振東

2024-08-04 03:20
被稱為「戰狼」的中國外交部前發言人趙立堅，其妻子湯天如近日又曬出夫妻恩愛照。（取材自微博）

趙立堅妻子自曝罹癌：放棄化療僅剩6個月

2024-08-06 11:10
浙江銀行員工徐藝銘抽中巴黎奧運大眾組馬拉松參賽資格，請假時被以為是開玩笑。(取材自潮新聞)

浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？

2024-08-07 08:30

經濟學人：西方設貿易壁壘 中企贏下全球南方

2024-08-03 02:27

超人氣

更多 >
巴奧跳高／美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金

巴奧跳高／美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金
12星座潔癖排行 巨蟹愛打掃房子、這星座懶惰老是拖延

12星座潔癖排行 巨蟹愛打掃房子、這星座懶惰老是拖延
巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字

巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字
YouTube前執行長56歲癌逝 兒子2月才因吸毒過量暴斃

YouTube前執行長56歲癌逝 兒子2月才因吸毒過量暴斃
完美風暴來襲 美債殖利率周線陡升 下一步看3重點

完美風暴來襲 美債殖利率周線陡升 下一步看3重點