中譴責美運動員興奮劑產業鏈 官媒嗆：會等到算總帳的一天

興奮劑議題成中美新戰場。圖為巴黎奧運男4x100米混泳頒獎，中國隊（後）摘金，美國隊（前左）銀牌。（新華社）

興奮劑議題已成為中美關係另一個新的激烈爭執戰場。繼官方聲明後，中國主要官媒近日反擊攻勢凌厲，接力發文猛批並譴責美運動員「有興奮劑產業鏈」，並稱國際檢測 機構坦承媒體對中國游泳隊的報導的確導致後者在奧運前的「額外檢測」。文章更指出，興奮劑在美國存在完整產業鏈，促使美國體育界用藥風氣愈演愈烈，「這樣的行為，總會等到算總帳的一天」。

巴黎奧運 接近尾聲，中美在興奮劑議題上仍吵得不可開交。路透日前披露美國反興奮劑機構多年來一直允許使用興奮劑之運動員參賽，中國反興奮劑中心因此在8日要求對美國反興奮劑機構「掩蓋興奮劑違規案件」開展獨立調查，並批評美國政府「雙標」。

央視旗下「玉淵譚天」昨發文稱，針對中國反興奮劑中心的聲明及美國在巴黎奧運前以興奮劑為由企圖剝奪中國隊員參賽資格，玉淵譚天向國際檢測機構詢問，對方表示媒體對中國游泳隊的報導，的確導致中國游泳隊奧運前的「額外檢測」。

玉淵譚天並整理過去20多年資料，指出興奮劑在美國「存在完整產業鏈」。美國大多數職業聯盟或美國大學生體育協會，均未簽署「世界反興奮劑條例」，便有包庇興奮劑的基礎。美國政府還在賽場上以國家力量幫助運動員「免檢」。在產業鏈上，部分美國運動員、政府、監管機構與醫藥公司「通過深度的利益綁定，促使美國體育界用藥風氣愈演愈烈」，「這樣的行為，總會等到算總帳的一天」。

新華社也在9日發出「五問美國反興奮劑工作」文章稱，一問：美國為何從認同大麻是違禁藥物到推動大麻退出禁藥清單？發生轉變的原因是什麽？二問：美國絕大部分運動員游離在世界反興奮劑機構（WADA）的全球反興奮劑系統之外，如何能不破壞與別國運動員的公平競爭？

三問：美國「羅琴科夫反興奮劑法」實施「長臂管轄」，將現有國際規則置於何地？

四問：美國將辦洛杉磯夏奧會和鹽湖城冬奧會，國際體育參與者能否免遭「羅琴科夫反興奮劑法」威脅？ 五問：為何美國監督別國反興奮劑工作非常嚴苛，自己卻掩蓋、縱容興奮劑違規？美國「臥底」運動員違規免除禁賽的依據是什麽？至少在3起嚴重興奮劑違規事件中，美國反興奮劑機構以讓運動員做「臥底」為條件未對運動員實施禁賽，沒有通知WADA，使用了違禁藥物的運動員還能上場參賽，威脅了體育比賽的誠信，對同場競技的運動員是否公平？

人民日報海外網也發文點名美國稱，體育運動的魅力在於它的公平性，絕非是以某種見不得人的技術去「證明」自身優越感的種族主義。現在是時候好好查美國的「含藥量」了。