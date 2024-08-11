菲軍機闖黃岩島 解放軍警告驅離 南海緊張升高

解放軍南部戰區表示，菲律賓一架軍機干擾黃岩島演訓，已被驅離。圖為2016年解放軍空軍轟6K在黃岩島等島礁附近空域巡航。（新華社）

中國與菲律賓在南海的爭端又起，解放軍 南部戰區表示，8日菲律賓一架軍機闖入黃岩島空域，干擾解放軍「正常演訓」，經由南部戰區海空軍「警告驅離」。另外，菲律賓與越南 9日在馬尼拉灣舉行首次聯合海岸警衛隊演習，有媒體解讀此舉劍指中國，全然忽略越南海軍一艘艦艇此時正在中國訪問，南海緊張局勢升高。

解放軍南部戰區10日晚間在微信公眾號發文，指出8月8日菲律賓空軍1架NC-212型機，「不顧中方反覆警告，執意非法闖入中國南海黃岩島空域，干擾中國正常演訓活動」。

解放軍南部戰區表示其組織海空兵力，「依法進行識別查證、跟蹤監視、警告驅離，現場操作專業規範、正當合法」。同時還正告菲方「立即停止侵權挑釁、歪曲炒作」。其重申中國對黃岩島及其鄰近海域「擁有無可爭辯的主權」，「戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全，堅決維護南海地區和平穩定」。

解放軍南部戰區日前才公布8月7日位於南海黃岩島附近海空域組織「聯合戰巡」，檢驗戰區部隊偵察預警、快速機動、聯合打擊能力。其強調「一切攪局南海、製造熱點、破壞地區和平穩定的軍事活動，盡在掌握之中」。

另一方面，環球時報報導，在南海局勢緊張之際，越南海警船與菲律賓近海巡邏船9日進行訓練演習，引起外界高度關注。BBC指出：「菲律賓與越南首度聯合海警防衛演習是近期眾多聯合海警操演中的一環」，與日本、菲律賓、越南、美國與韓國等近期聯合舉行海警執法演練，以期對中國「施壓」的策略大同小異。

對此，中國南海研究院海洋法律與政策研究所副所長丁鐸表示，這是菲越之間正常的安全防務合作，外界給予過度解讀。