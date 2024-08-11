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熊貓變身和平使者 謝鋒：中美交流不止步

記者陳湘瑾／綜合報導
中國駐美大使謝鋒強調，大貓熊來到美國象徵兩國交流不止步。（中新社）
中國駐美大使謝鋒強調，大貓熊來到美國象徵兩國交流不止步。（中新社）

美國加州聖地牙哥動物園8日首次對外展示大熊貓雲川和鑫寶，這也是時隔21年再有大熊貓來到美國。中國駐美大使謝鋒強調，兩隻大熊貓的來到美國，「傳遞了明確、重要信號，即兩國人文交流和地方合作不會止步」。他表示，「希望大家像關心大熊貓一樣關心中美關係」。

據中國駐美大使館微信公眾號消息，謝鋒於7日接受美國全國廣播公司聖地牙哥台採訪時指出，大熊貓是中美民間友好的使者，這始於1972年美國總統尼克森的破冰之旅，遠遠早於1979年雙方建交。大熊貓「為中美關係發展做出獨特貢獻」。

謝鋒強調，去年11月中國國家主席習近平在舊金山宣布，願繼續同美國開展大熊貓保護合作，「不到一年時間，兩隻大熊貓如約而至」。

雲川和鑫寶今年6月底抵達加州，此前在美國的大熊貓數量因租約期滿返回中國而不斷減少。謝鋒提到，「很多美國朋友擔心受當前政治氣候的影響，美國會不會出現自1972年以來首次沒有大熊貓的情況」，他也表態，「希望大家像關心大熊貓一樣關心中美關係，像珍惜大熊貓一樣珍惜中美人民之間的友誼」。

謝鋒並在聖地牙哥動物園「熊貓嶺」開幕式上表示，今年恰逢雙方建交45周年，雲川和鑫寶的到來傳遞了明確、重要信號，「中美大熊貓保護合作不會斷檔，兩國人文交流和地方合作不會止步，中美人民友好的大門一經開啟就不會關閉」。

此外，中國駐美國使館9日也舉辦慶祝雙方建交45周年青年音樂會，其駐美公使井泉表示，舊金山拜習會後，在雙方共同努力下兩國人文交流熱度不斷升溫，上半年已有7200名美國青年學生訪問中國，他指出歡迎大家積極參與各類青年交流合作項目，響應習近平提出的「5年5萬」（5年邀請5萬青少年到中國交流學習）倡議，推動中美關係持續穩定發展。

謝鋒

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