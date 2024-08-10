中俄合作擴至外太空 要確保探索領域安全

中國與俄國在莫斯科舉行首屆「和平利用外空事務磋商」。（圖／取自中國外交部官網）

中國與俄羅斯 在太空 事務的合作又進一步，雙方首度舉行「和平利用外空事務磋商」，俄方表示雙方就加強外層太空利用和探索問題以及確保外太空利用和探索領域安全達成一致。

據中國外交部官網9日消息，2024年8月8日中俄首屆和平利用外空事務磋商在莫斯科舉行。中國外交部條法司司長馬新民與俄羅斯外交部和平利用外空合作特別協調員別洛伊斯科「就共同關心的和平利用外空事務問題交換意見」。

而俄羅斯衛星通訊社援引俄羅斯外交部官網消息指，雙方就加強外層太空利用和探索問題以及確保外太空利用和探索領域安全達成一致。

俄羅斯外交部指出，雙方討論了和平利用和探索外層太空領域系列問題、國際法律監管以及確保太空活動長期可持續性及安全問題，「雙方就以雙邊形式以及在相關多邊平台加強該領域協調達成一致」。俄羅斯外交部強調，在兩國外交部間磋商期間，重點討論了聯合國和平利用外層太空委員會（COPUOS）議程問題。

此前，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）5月訪問中國時，雙方發表的「聯合聲明」提到，雙方反對個別國家將外空（外太空）用於武裝對抗的企圖，反對開展旨在取得軍事優勢和將外空界定並用於「作戰疆域」的安全政策和活動。雙方主張在中俄《防止在外空放置武器、對外空物體使用或威脅使用武力條約》草案基礎上，儘快啟動具有法律約束力的多邊文書談判，為防止外空軍備競賽、外空武器化及防止對外空物體或借助外空物體使用或威脅使用武力提供根本和可靠的保障。

同時，為維護世界和平，保障各國安全平等且不可分割，提高各國探索與和平利用外空的可預測性和可持續性，「雙方贊同在全球範圍內推行不首先在外空部署武器的國際倡議/政治承諾」。

除了外太空事務磋商外，另據中國外交部消息，8月7日馬新民也與俄羅斯外交部條法局局長穆西欣在莫斯科舉行國際法磋商，「就共同關心的國際法問題交換意見」。