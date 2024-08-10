C919拚飛進歐盟 明年有望獲認證

中國國產大型客機C919能否走出海外，歐盟認證相當關鍵，圖為今年5月27日，正值C919商業運營迎來一周年之際，東航在上海正式接收新增訂100架C919的首架機。 (中新社)

中國生產的大飛機「C919」在2023年5月開始營運載客後，相關市場進展頗受關注，而最新消息顯示，歐盟 監管機構已經實地勘察過此飛機，中國的民航機構對於這款飛機2025年獲得歐盟認證變得更加樂觀，這也是C919海外擴張的關鍵一步。

港媒南華早報9日援引一位消息人士指出，在7月的歐盟監管單位實地探訪後，「歐盟航空安全局（EASA）代表團給出了積極的回饋」。C919的製造商中國商飛最初是在2019年向歐盟EASA提出適航申請。

報導指出，7月的檢查是作為合規性論證的一部分進行的，這是歐洲航空安全局四輪認證程序的第三個，也是最重要的階段。飛機製造商必須證明其產品符合結構、引擎、控制系統、電氣系統和飛行性能的監管要求。

歐洲技術人員訪問期間的一項重要任務是操作和評估C919的D級模擬器，該模擬器由真實的駕駛艙設備製成，旨在盡可能真實地複製起飛、著陸和各種緊急情況。

同時歐盟的代表還登上了一架 C919飛機，這是他們在3月訪問後第二次親自參觀，並花費幾個小時檢查駕駛艙和客艙，並與中國的同行們討論了具體細節。

消息人士說，「他們對一切都很敏銳，也詢問了很多細節」、「他們對C919在國內航空公司的商業營運非常重視」。不過，7月的評估期間沒有進行試飛，消息人士稱，這些試飛可能會在今年稍晚或明年初進行。

報導還引述一位中國航空官員說法指出，「此次訪問標誌著歐盟監管機構對中國飛機及其設計和製造的了解又進了一步」，並稱其為「突破」。消息人士另補充，「現在看起來對2025年獲得歐盟認證更加樂觀」。

目前，中國東方航空 是目前全球唯一營運該飛機的航空公司，據央視新聞近日報導，自2023年5月28日東航 實現C919商業營運以來，東航C919機隊規模已發展到7架，截至8月3日已累計執行商業航班3133班，承運旅客近42萬人次。

此外，另外兩家中國主要航空公司中國國際航空公司和中國南方航空公司將於8月接收第一架C919飛機，海南航空旗下金鵬航空也將於今年第4季引進C919飛機。