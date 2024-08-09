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澳洲前總理批現政府將澳洲賣給美國 稱台灣是中國的地產

記者黃國樑／即時報導
澳洲前總理基廷。(美聯社資料照)
澳洲前總理基廷。(美聯社資料照)

據中國環球時報報導，當地時間8日晚間，澳洲前總理基廷亮相澳洲廣播公司（ABC）時政訪談節目《7.30》，痛批現政府的國防和外交政策拋棄了工黨傳統價值。

澳洲防長馬勒斯和外長黃英賢日前訪美參加澳美「2+2」會談。根據美國ABC電視台報導，美國白宮證實，澳洲、英國和美國已達成又一重要的「奧庫斯（AUKUS）里程碑」。馬勒斯訪美期間，澳政府與奧庫斯夥伴在向澳轉讓核子技術的新協議中作出了未公開的「政治承諾」。

報導說，基廷8日批評稱，澳洲加入「奧庫斯」跟美英綁在一起是「史上最糟糕協議」。對於這一夥伴關係允許美國向該地區輪換更多軍隊，基廷表示，「現政府等於賣給美國了」。他認為，與其讓美國這樣的「侵略性盟友」保護，澳洲不如靠自己。被主持人問及為何說美國「侵略」時，基廷表示，「美國試圖從大西洋對最大的亞洲強國中國指手畫腳」。

在台灣問題上，基廷更是對澳現政府與美國捆綁的做法深感擔憂。他說，美國人說要保護台灣，可實際上台灣是中國的「地產(real estate)」；一旦台海爆發戰爭，美國人不會拼盡全力作戰，「到時美國突然撤離，我們就要背所有的鍋」 。

作為前工黨領導人，基廷一直對「奧庫斯」持批評態度。他在節目中表示，現總理艾班尼斯領導的工黨政府在國防外交上根本不像一個工黨政府，反而繼承了莫里森自由黨政府的衣缽。他諷刺道，美國在白宮草坪給辦個招待宴會就讓澳領導人「淪陷」了，「他們這群笨蛋都愛吃這套！」

澳洲 白宮 AUKUS

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