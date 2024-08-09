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中控美系統性體育作弊 要求對田徑選手加強藥檢篩查

中國新聞組／北京9日電
美國短跑選手埃奈頓(中)在巴黎奧運會上參加男子200米短跑半決賽。(路透)
美國短跑選手埃奈頓(中)在巴黎奧運會上參加男子200米短跑半決賽。(路透)

繼貿易、科技戰之後，中美角力又延伸到奧運。中國奧委會主席高志丹近日當面要求美國奧委會主席賽克斯停止「長臂管轄」；中國反興奮劑中心及官媒昨也齊聲稱「有理由懷疑美國田徑運動中存在系統性興奮劑問題」，要求加大對美田徑運動員檢查頻率。世界反興奮劑機構（WADA）也指責美國反興奮劑機構（USADA）縱容違規還指責他人，多麼諷刺又虛偽。

身兼中國奧委會主席的國家體育總局局長高志丹當地時間6日在在巴黎會見了賽克斯，表示中美同為奧林匹克運動大國，有責任有義務捍衛世界反興奮劑治理體系和乾淨運動員的合法權益。希望美方停止「長臂管轄」，確保包括中國在內的各國運動員參賽順利安全。據中方發布，賽克斯允諾將積極推動解決相關問題。

兩人會見後，中國反興奮劑中心隨即於昨發表聲明，再次提到有關美奧運田徑新星奈頓興奮劑陽性案件，抨擊美方說法存在諸多疑點和列舉美方過去的「汙點」，要求國際檢測機構在巴黎奧運會期間，加大對於美國田徑運動員的興奮劑檢查頻率。

世界反興奮劑機構指責美國縱容選手藥檢違規。(路透)
世界反興奮劑機構指責美國縱容選手藥檢違規。(路透)

而在中國指責美國之際，文匯報報導，當地時間7日晚，總部位於加拿大蒙特利爾的世界反興奮劑機構也發布聲明，指出美國反興奮劑機構拿著反興奮劑規則「摳字眼」指責別國反興奮劑機構的同時，自己卻掩蓋、縱容興奮劑違規，甚至有一名嚴重違規的選手從未被禁賽，且至少三起美國嚴重興奮劑違規事件裡，運動員以做內應為條件沒有受到禁賽處罰，美方也並未通知世界反興奮劑機構，是明顯的違規。

聲明中並稱，美國縱容違規選手繼續比賽，賭他們能提供線索幫助抓出其他違規者，多麼諷刺又虛偽。

近年，中美就興奮劑問題多次交鋒。巴黎奧運會期間，對於中國游泳代表隊選手面臨高密度的頻繁檢測，美國田徑選手則被外媒報導出現興奮劑陽性案件，中國官媒環球時報繼日前發表社評抨擊，昨天再發表題為「美國『體育作弊』是系統性的嗎？世界需要答案」社評，要求暫緩對奈頓名次的認定，並對過去有巨大汙點、至今仍有很大嫌疑的美國田徑隊加大檢查力度。

社評指出，從世界反興奮劑機構聲明中的舉證來看，人們嚴重懷疑，這只是美國體育運動大規模、有組織、系統性使用興奮劑的冰山一角。美方不僅放縱違規，還讓涉事運動員「將功抵過」做「線人」去調查其他運動員是否使用興奮劑為自己脫責，這不禁讓人倒吸一口涼氣，美國反興奮劑機構這樣一個膽大妄為、肆意破壞國際體育規則的機構，是怎麽好意思「賊喊捉賊」的？

盤點藥檢爭議美選手。(資料來源／香港文匯報）
盤點藥檢爭議美選手。(資料來源／香港文匯報）

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