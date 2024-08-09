我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民調：賀錦麗領先川普5個百分點

中國國安部：某些國家以「留學」為餌引誘陸生「反華」

中國解放軍「絲路方舟」醫院船 完成首度南海島礁巡診

記者廖士鋒／即時報導
中國解放軍海軍絲路方舟號，近日首度完成南海島礁巡診。（圖／取自央視軍事）
中國解放軍海軍絲路方舟號，近日首度完成南海島礁巡診。（圖／取自央視軍事）

中國解放軍海軍的新型遠洋醫院船「絲路方舟」近日完成首度南海島礁巡診，返回海南三亞，官方指出29天的航程共為3500餘人次提供醫療服務，也提供「後裝幫帶」等服務。

央視軍事報導，「絲路方舟」號醫院船7月10日出發，歷時29天，航程3600餘海浬，為3500餘人次提供醫療服務，完成醫療巡診、海島病預防科普，後裝幫帶等服務，並於8月7日返回到三亞某軍港。

「絲路方舟」號是中國解放軍自主設計建造的第二艘萬噸級制式遠洋醫院船，與「和平方舟」號醫院船相比，兩者船體結構和面積相同，但「絲路方舟」號醫院船滿載排水量更大，續航能力也更強。

另據「人民海軍」微信公眾號消息，此次出航期間文藝輕騎隊及後裝幫帶組等各業務成員也奔赴各個島礁為中國解放軍駐守官兵帶去文藝演出、政工服務幫帶、送法下基層等，為島礁官兵提供「生理、心理健康全方位服務」。

公開資料顯示，「絲路方舟」號主要擔負戰時海上傷患醫療救護與後送，平時為島礁居民和部隊官兵巡診、執行國際人道主義醫療服務、重大災難應急醫療救援和對外軍事醫學交流與合作等任務。「絲路方舟」號醫院船分門診區、防疫功能區、檢傷分類區手術區、搶救區、病房區等醫療區，參照大陸「三甲醫院」標準配備醫療設備。

共軍 微信 心理健康

上一則

中控美系統性體育作弊 要求對田徑選手加強藥檢篩查

延伸閱讀

62歲吳亞男接替60歲王秀斌 任共軍南部戰區司令員

62歲吳亞男接替60歲王秀斌 任共軍南部戰區司令員
漢光演習前夕 解放軍花東外海徘徊

漢光演習前夕 解放軍花東外海徘徊
37解放軍機艦繞台 TB-001無人機現身宮古空域

37解放軍機艦繞台 TB-001無人機現身宮古空域
「絲路方舟號」海軍醫院船起航 前往南海各島礁

「絲路方舟號」海軍醫院船起航 前往南海各島礁

熱門新聞

巴黎奧運會跳水女子雙人10米台，中國隊組合陳芋汐/全紅嬋獲得冠軍。圖為全紅嬋在賽後展示自己的背包。（中新社）

全紅嬋獎金千萬 家人駁靠她蓋房買車 哥：我們沒問她要錢

2024-08-02 15:19
網友笑稱「全紅嬋把廣式鬆弛感帶進奧運」。(取材自大河報)

巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單

2024-08-06 07:30
伊利提前恭喜孫穎莎乒乓女單奪金，但孫後來輸給隊友陳夢，拿銀牌。（取材自微博）

孫穎莎落敗 伊利提前「賀奪金」廣告被罵翻 還點名樊振東

2024-08-04 03:20
被稱為「戰狼」的中國外交部前發言人趙立堅，其妻子湯天如近日又曬出夫妻恩愛照。（取材自微博）

趙立堅妻子自曝罹癌：放棄化療僅剩6個月

2024-08-06 11:10

經濟學人：西方設貿易壁壘 中企贏下全球南方

2024-08-03 02:27
浙江銀行員工徐藝銘抽中巴黎奧運大眾組馬拉松參賽資格，請假時被以為是開玩笑。(取材自潮新聞)

浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？

2024-08-07 08:30

超人氣

更多 >
這5個國家 為何最適合銀髮族前往旅遊？

這5個國家 為何最適合銀髮族前往旅遊？
巴奧／跳水冠軍龍道一 奪金後急著回家看「村超」

巴奧／跳水冠軍龍道一 奪金後急著回家看「村超」
1人打2份全職工 華府華裔高層主管遭罰2.5萬後辭職

1人打2份全職工 華府華裔高層主管遭罰2.5萬後辭職
巴奧／跳水碰到板子 美25歲選手「炸魚」拿到7個零分

巴奧／跳水碰到板子 美25歲選手「炸魚」拿到7個零分
中國數千屍體被非法倒賣製作骨泥 8年合計達3.8億人民幣

中國數千屍體被非法倒賣製作骨泥 8年合計達3.8億人民幣