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「神龍」現蹤歐洲 中超神祕太空飛機被拍到了

中國新聞組／北京9日電
中國可重複使用試驗航天器模擬圖。（取材自中國航天科技集團）
中國可重複使用試驗航天器模擬圖。（取材自中國航天科技集團）

超神祕中國太空飛機在歐洲現蹤！一名奧地利天文攝影師日前宣布拍到「中國可重複使用試驗航天器」的圖像，據了解，被拍攝到的是中國於去年12月發射升空的「神龍」太空飛機。

觀察者網引述美國太空新聞網站「Space.com」報導，拍下這一圖像的攝影師名叫菲利克斯·舍夫班克（Felix Schöfbänker），是一名資深天文觀測者。舍夫班克稱，他使用一台14吋天文望遠鏡和各種設備來跟蹤衛星，並在奧地利當地時間7月30日早晨拍下了「中國太空飛機」的圖像。

他表示，「我在飛機飛越的時候拍攝視頻，然後對最佳幀進行堆棧和銳化來製作這些圖像。」

舍夫班克發布其拍攝到的中國太空飛機圖像。(取材自觀察者網／ 菲利克斯·舍夫班克)
舍夫班克發布其拍攝到的中國太空飛機圖像。(取材自觀察者網／ 菲利克斯·舍夫班克)

舍夫班克估計，「神龍太空飛機」的長度約為10米，略長於美國太空軍的X-37B軌道試驗飛行器。他表示，照片顯示太空飛機的尾部存在「未知的特徵」，他推測這可能是一對為航天器提供動力的太陽能電池板。

此外，舍夫班克指出，「中國太空飛機」似乎是以頭部指向前方的姿態飛行。從已有信息推測，該航天器最近還將軌道降至距離地球約350公里的高度。

美國「大眾科學」月刊稱，中國的太空飛機並非唯一在地球軌道上執行機密任務的試驗性航天器。美國太空軍X-37B軌道試驗飛行器於去年12月28日從佛羅里達州肯尼迪航天中心發射升空，目前正在進行該型航天器的第七次軌道飛行任務。

媒體所說的「神龍太空飛機」指的是中國去年發射的可重複使用試驗航天器。由於有關該航天器的信息較少，也沒有公開的照片，被形容為「超級神祕的中國太空飛機」。

據新華社報導，2023年12月14日，中國在酒泉衛星發射中心，運用長征二號F運載火箭，成功發射一型可重複使用的試驗航天器。該航天器將在軌運行一段時間後，返回國內預定著陸場，其間將按計劃開展可重複使用技術驗證及空間科學實驗，為和平利用太空提供技術支撐。此前，該型航天器已經進行了兩次飛行任務。

舍夫班克從圖像推測太空飛機的特徵。(取材自觀察者網／ 菲利克斯·舍夫班克)
舍夫班克從圖像推測太空飛機的特徵。(取材自觀察者網／ 菲利克斯·舍夫班克)

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