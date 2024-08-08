美允服興奮劑運動員當線人繼續參賽 中國要求調查

中國反興奮劑中心發表聲明，要求對美國反興奮劑機構掩蓋興奮劑違規案件進行獨立調查。 (取自中國反興奮劑中心)

中國《環球時報》報導，世界反興奮劑機構（WADA）8月7日發表聲明，就當天早些時候路透社的一篇報導作出回應。該報導揭露了美國反興奮劑機構（USADA）多年來允許服用興奮劑的運動員不接受懲罰而繼續參賽、並充當「 線人」的「秘密策略」。8日，中國反興奮劑中心也發表聲明，要求對美國反興奮劑機構掩蓋興奮劑違規案件進行獨立調查。

報導稱，在長達10年的時間裡，美方都未將此事通知WADA，直到2021年才被制止。美方還辯稱，這種策略是「必要且被允許的」，並希望延續下去。 WADA對此進行駁斥稱，與美方的說法相反，WADA從未允許「讓藥物作弊者繼續參加比賽以獲取他人罪證」，美方的做法直接違反《世界反興奮劑條例》和USADA自身的規定，威脅體育競賽的公正性。

聲明中寫道：「如果那些公平競爭的運動員們知道自己的對手在作弊，而且是在USADA允許的情況下作弊的，他們會作何感想？當USADA因懷疑其他反興奮劑組織沒有嚴格遵守規定而大喊大叫時，自己卻在多年間不公佈興奮劑案件，允許作弊者繼續比賽，只是因為他們有可能幫助抓到其他違規者，這真是諷刺和虛偽。

路透社7日報導了USADA讓服用興奮劑的運動員當「線人」的「秘密策略」。該美國機構辯稱，在一個案例中，「線人」為美國聯邦執法部門調查人口和毒品 販運計畫提供了情報。 USADA執行長崔維斯．泰加特對路透社表示：「這是解決更大的系統性問題的有效方法。」該機構拒絕提供有關事件的具體資訊。泰加特聲稱，利用違規運動員「揭露」其他運動員，並收集涉及體育興奮劑和販運的有組織犯罪分子的情報「是正確的做法」。

對於美方的說法，路透社報導稱，根據USADA簽署的《世界反興奮劑條例》，對反興奮劑機構調查提供「實質協助」的運動員可以申請在被起訴後暫停部分禁令。但沒有具體的措辭表明，違反反興奮劑規則的運動員可以不首先受到起訴和懲罰，而繼續參加比賽。

WADA的聲明也表示，《世界反興奮劑條例》中有一項規定表明，如果運動員能夠向反興奮劑組織提供切實協助，使得反興奮劑組織發現另一當事人的興奮劑違規，則其部分禁賽期能夠得到暫緩。但是，該項規定有明確的程序，並不允許使用興奮劑的運動員以獲取他人的違規證據為由繼續參加比賽。

WADA告訴路透社，該機構在2021年接到USADA的通知，美方早在2011年起就允許違規運動員充當「線人」，WADA要求其立即停止這種做法。 WADA目前了解到至少3起案例，其中兩名運動員在田徑比賽中排名較低，另一名運動員知名度較高。當USADA將此做法通報給WADA時，涉事運動員已經退休 。

WADA的聲明提及一個案例，一名曾參加奧運 資格賽和許多國際賽事的美國精英級運動員承認服用了類固醇和促紅素，卻沒有遭到禁賽，一直參加比賽直到退休。 「此案從未公佈，比賽結果從未取消，獎金從未退回，禁賽也從未實施。該運動員像從未作弊過一樣參加比賽。」

當USADA最終向WADA承認此案時，USADA表示，無論是公佈結果還是取消成績都會將該運動員的生命安全置於危險境地，並要求WADA不要公開。 「在這種兩難的情況下，WADA別無選擇，只能同意。」

WADA的聲明稱，在另一起案件中，USADA在取消一名高水平運動員的臨時禁賽決定前，並未按照《世界反興奮劑條例》的要求告知WADA。 「如果WADA知曉，絕對不會允許此事發生。」

聲明最後表示：「WADA不禁要問，管理USADA的USADA理事會以及為其提供資金的美國國會是否知道這種不合規的做法，這種做法不僅破壞了體育競賽的公正性，而且還危及合作運動員的安全。

中國反興奮劑中心8日發表聲明稱，USADA的做法嚴重違反了《世界反興奮劑條例》及其自身制定的規則，嚴重損害了體育運動的公平競爭和乾淨運動員的權益，表明其開展的反興奮劑工作嚴重缺乏透明度。美方這種對自身長久以來的反興奮劑「陋習」視而不見，卻試圖越界管轄別國的「雙標」行為，也讓國際社會看清了其「賊喊捉賊」「雙重標準」的真面目。

中國反興奮劑中心表示，中國反興奮劑中心表示，我們強烈呼籲美國國會、USADA理事會正視美國自身存在的嚴重興奮劑問題，正視USADA自身存在的嚴重治理缺陷，加強對USADA的監管和約束，加大本國反興奮劑工作力度，立即停止「長臂管轄」和粗暴干涉其他國家反興奮劑工作的惡劣行徑。

中國反興奮劑中心指出， 「我們強烈呼籲對USADA嚴重違反《世界反興奮劑條例》的掩蓋行為開展獨立調查。USADA應立即公佈所涉及的案件細節，回應媒體和公眾對其自身問題的關切，切實履行其聲明中多次承諾堅持的透明原則。