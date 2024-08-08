拉美百餘家企業赴湖北 拓展汽車、農業領域商機

2024中國（湖北）—拉美國家產業鏈供應鏈 合作洽談會6日在武漢 舉行。來自湖北和拉美國家的百餘家企業代表，圍繞建築、食品加工、汽車、農業等領域進行「資源匹配」，共同拓展合作新機會。

中新社報導，近年來，湖北省與拉美國家聯繫熱絡，愈來愈多湖北企業走進拉美國家，在汽車、能源、科技農業、基建等領域，開展了卓有成效的合作；也有愈來愈多的拉美特色優質產品進入湖北市場，促進了產業鏈供應鏈的穩定暢通。

湖北交通便利、科技創新實力雄厚、產業發展勢頭強勁，成為海內外企業投資 興業的熱土。此番來鄂，瑪琳·瓦格霍恩食品加工公司總經理卡洛斯．張看中了湖北的區位優勢。他說，以前從智利運輸海產品到中國，通常是抵達北京大興國際機場和上海浦東國際機場，如今湖北有了亞洲首個專業貨運機場——鄂州花湖國際機場，通過空運，鮮活的海產品可更快地從拉美國家抵達中國中部，這也有利於公司拓展湖北周邊市場。

「巴西的咖啡、阿根廷的牛肉、智利的葡萄酒……這些來自拉美的優質產品在中國市場贏得廣泛喜愛。」湖北省供應鏈管理協會會長劉剛說。他介紹，湖北的食品、飲料生產製造企業資源豐富，與拉美國家的原材料資源相結合，能推出更多適應中國市場的新產品，不僅有助於提升雙方企業市場競爭力，也將滿足消費者多元化需求。

「湖北與拉美國家經濟互補性很強。」武漢陽邏港口服務有限公司副總經理謝建剛說，該公司和阿根廷、烏拉圭、智利等國家都有經貿往來，企業主要從拉美國家採購牛羊肉、水果等農副產品，後期計畫在出口家具、汽車零組件等方面合作。