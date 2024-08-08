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中首批自貿試驗區 全面對接國際標準

中國新聞組／北京8日電
2023年6月，中國率先在上海、廣東、天津、福建、北京5個自貿試驗區和海南自由貿易港開展試點。圖為福建自貿區福州片區。 （中新社）
2023年6月，中國率先在上海、廣東、天津、福建、北京5個自貿試驗區和海南自由貿易港開展試點。圖為福建自貿區福州片區。 （中新社）

根據中國商務部消息，首批自貿試驗區對接國際高標準規則各項試點措施已全面落地。

新華社報導，2023年6月，國務院印發《關於在有條件的自由貿易試驗區和自由貿易港試點對接國際高標準推進制度型開放的若干措施》，率先在上海、廣東、天津、福建、北京5個自貿試驗區和海南自由貿易港開展試點。經過一年的先行先試，各項試點措施已全面落地，形成了一批引領性、開創性制度創新成果。

開展一批「首創首試」制度創新。率先放寬汽車發動機等62種再製造產品進口，全國首單已落地上海，為企業節省40%成本。率先實施預裁定依申請展期制度，在原決定書到期前申請人即可提出展期申請，有效提升貿易可預期性。率先突破資訊技術設備強制性產品認證方式，允許使用自我聲明方式作為進口產品符合電磁兼容性標準的保證，首張證書已頒發生效。

推出一批「連通市場」開放舉措。支持境外專業人員在中國境內提供服務，六地均發布實施境外職業資格認可清單並進一步拓展認可範圍。便利外籍人員來華工作生活，對在試點地區籌建公司的外國高管及其隨行家屬簽發2年以內簽證證件，允許外資企業專家的隨行家屬享有與該專家相同的停居留期限。按照內外一致原則，對外資金融機構開展新金融服務申請作出審批，對境外金融機構提出的有關服務申請在120天內作出決定。

實施一批「降本增效」惠企政策。對用於展覽或展示的貨物等暫時進境貨物，提供擔保後暫不繳納關稅及進口環節稅。對暫時出境修理後復運進入海南自由貿易港的航空器、船舶免徵關稅。允許進口葡萄酒標籤中標注特定詞語，包含「珍藏」「經典」等描述詞的葡萄酒已進口百餘批次。對符合條件的進口空運快運貨物實現6小時內通關、一般貨物48小時內通關，通關效率不斷提升。

形成一批「高效透明」管理實踐。發布在線消費者權益保護典型案例，探索化解新業態新模式中可能存在的消費風險。在公告單一來源政府採購項目成交結果時，說明採用該方式的理由，進一步提升透明度。支持引導企業率先與國際公認標準和指南接軌，建立提高環境績效的自願性機制。積極推動仲裁裁決書公開試點。

關稅 國務院 商務部

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