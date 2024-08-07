西部陸海新通道 5天增1站點

中國西部陸海新通道物流和運營組織中心5日發布數據顯示，《西部陸海新通道總體規畫》實施5周年以來，通道目的地已從全球166個港口拓展到523個港口，平均約5天拓展1個新站點。

新華社報導，西部陸海新通道以重慶為中心，各西部省區市為關鍵節點，利用鐵路、海運、公路等運輸方式，向南經廣西、雲南等沿海沿邊口岸通達世界各地。

2017年9月，西部陸海新通道的前身——渝黔桂新「南向通道」班列在重慶首發。2019年8月，發改委印發《西部陸海新通道總體規畫》，標誌著通道建設從地方探索上升為國家戰略。

5年來，通道物流網絡加速延伸。已有鐵海聯運班列、國際鐵路聯運班列、跨境公路班車三種物流組織方式，目的地從71個國家和地區的166個港口，拓展到124個國家和地區的523個港口。

5年來，通道運輸規模加速增長。班列開行總量超3萬列，完成「第一個1萬列」用時1461天，完成「第二個1萬列」用時487天，完成「第三個1萬列」僅402天；2019年至2023年，重慶經西部陸海新通道年度貨運量分別同比增長50%、45%、54%、32%和21%。

5年來，通道運營質量加速提升。通道貨物如今已基本實現進出平衡，貨物品類從80餘種增加至1150餘種。

西部陸海新通道破解了制約大陸西部地區發展的地理困局，正釋放出帶動西部地區開發開放的強勁動能。

依託快捷的西部陸海新通道，寧夏枸杞原漿和紅酒、重慶血橙、貴州茶葉等西部地區特色產品正成為當地外貿新增長點；「西部造」新能源汽車出海速度加快，帶動長安、賽力斯等車企品牌在東南亞 國家投資建廠……。

西部陸海新通道不僅帶動大陸西部開放發展，更為「一帶一路 」共建國家創造新機遇。依託西部陸海新通道，泰國榴蓮、越南 巴沙魚等東南亞特色產品更快捷進入大陸市場，大陸與寮國合作打造萬象市現代農業產業園項目，與柬埔寨合作探索「中柬香蕉產業園」項目等。