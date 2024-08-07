賀錦麗副手華茲是「中國通」 曾與達賴共餐 若當選友中?強硬?

2015年11月，華茲（左一）隨美國國會議員團訪問中國，與裴洛西（左四）在布達拉宮前留影。（取材自X平台）

美國民主黨 總統候選人賀錦麗宣布選擇明尼蘇達州州長華茲 (Tim Walz)作為她的競選搭檔，這名副手人選曾在中國生活及教書的經歷，很快地在中國社交媒體上引起注意。有人認為，賀錦麗與華茲如果當選，或許能夠幫助推動中國的民主化。

來源：X平台

美國之音報導，現年60歲的華茲有著豐富的從政經歷，1989年他首次訪問中國，在廣東省的佛山一中任教一年，教授美國歷史、美國文化和英語。他說：「中國當時正在興起，這就是我去的原因。」並稱自己當時受到極佳待遇。他和妻子的新婚蜜月也在中國度過。

離開中國後，他和妻子格溫(Gwen Walz)創辦了一家公司，每年都為學生組織暑期中國之旅。在擔任國會議員期間，他是專注於中國人權紀錄的美國國會及行政當局中國委員會(CECC)的九位成員之一，與其他議員共同提一系列有關中國人權紀錄的決議案，內容包括2017年的「香港人權與民主法案」、支持釋放諾貝爾和平獎獲得者劉曉波等。

華茲也曾與達賴喇嘛共進午餐，並在聽證會上說：「我們需要繼續與中國進行建設性對話，以確保西藏傳統文化和西藏脆弱生態的保護。」並認為美國應繼續敦促中國政府為西藏人提供較少管制的宗教自由。

華茲堪稱「中國通」的經歷很快引起了中國媒體和社媒用戶的注意。鳳凰網在一篇對華茲的介紹文章中用「曾在中國任教，近年最有政績的民主黨州長」作為標題。

中國官媒、英文的環球電視網CGTN在報導中也重點提及了華茲的在華經歷。文章引用了華茲2006年競選國會眾議員時的一段話：「我沒有黨派紛爭的奢侈。我沒有死板僵化的奢侈。我們在教育上需要的、我們在軍隊上需要的以及當我促進與中國的文化交流時需要的是真正的解決方案。」

在中國的社媒上，用戶們對華茲有不同的看法。「感覺這位很有可能是友華人士，80年代就來中國任教，組織來華夏令營不是一般人會幹的，」一位微博 用戶寫道，「共和黨有一部分人恨不得立刻脫鉤，對華開戰，民主黨還是有一部分友華基本盤，希望能先穩定中美關係的。」

中國作家、翻譯家方柏林評價道：「華茲曾到中國做過外教，會一點漢語，度蜜月是在中國，還曾組織暑期遊學團到中國，應該是知華派。」

不過，中國歷史學者蔡小心則認為，華茲對中國的認識將被用來對抗中國。他在微博上寫道，「果如我判斷，美帝民主黨一直堅持覆滅中國為已任，選了一個中國改開通！」