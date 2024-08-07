孟加拉總理被推翻 中國網友：英勇的人民用生命扭轉下墜趨勢

中國國家主席習近平（右）7月在北京會見來訪的孟加拉總理哈希納。(新華社)

因孟加拉政局陷入混亂，總理哈希納搭機逃往印度新德里並宣布辭職。中國外交部6日晚間就「孟加拉局勢」發布發言人答記者問，表示中方正密切關注局勢，作為友好近鄰和全面戰略合作夥伴，真誠希望孟加拉早日恢復社會穩定。部分中國網友則對孟加拉學生成功推翻哈希納的行動給予肯定，指「英勇的孟加拉人用生命和鮮血扭轉了下墜趨勢」。

哈希納7月8至11日才訪問中國，距今不到一個月。據中國外交部網站消息，中國外交部發布發言人6日晚就孟加拉局勢答記者問，對孟加拉總理哈希納辭職做出評論。

中國外交部發言人說，中方正密切關注孟加拉國局勢。作為友好近鄰和全面戰略合作夥伴，中國真誠希望孟加拉早日恢復社會穩定。

本報系聯合報報導，值得注意的是，立場與中國友好的哈希納，才剛於7月8日至10日應中國總理李強 邀請，對中國進行了國是訪問，期間與李強會談，並與習近平 舉行會見，被視為平衡該國對中印外交的一次訪問。

在與習近平會見時，雙方還宣布將中孟關系提升為全面戰略合作夥伴關係。習近平對哈希納說，中方支持孟方堅持奉行獨立自主外交政策，走符合本國國情的發展道路，維護國家主權、獨立、領土完整，反對任何外部干涉。

中央社報導，部分中國網友對孟加拉學生成功推翻哈希納的行動給予肯定，指「英勇的孟加拉人用生命和鮮血扭轉了下墜趨勢」、「孟加拉人可不是只會做成衣而已，好樣的」。

也有網友語帶諷刺地表示，「（哈希納）剛要到錢就走人了，咱們（中國）還得花錢打發新總理」；還有人直指，孟加拉人「比東大國（中國）的人勇敢很多」。其他人則回答，「確實，疫情 連小區門都不敢出」。