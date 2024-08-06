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菲律賓船隻聚集仙賓礁 恐成中菲在南海新衝突點

中國新聞組／北京6日電
仙賓礁（紅點處）恐成為中菲南海新衝突點。（取材自百度地圖）
仙賓礁（紅點處）恐成為中菲南海新衝突點。（取材自百度地圖）

位於南沙群島東南部的環礁「仙賓礁」恐成為中菲南海新衝突點。中國海警官方微信公眾號4日深夜發文稱，8月3日以來，菲律賓漁業與水產資源局巡邏艇和多艘漁船，先後聚集在「非法滯留」仙賓礁的菲海警9701號船附近海域活動，中國海警全程依法跟監、有效管控。

中國海警局新聞發言人甘羽表示，中國對包括仙賓礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。菲方船隻滯留仙賓礁，侵犯中國領土主權和海洋權益，違反「南海各方行為宣言」，破壞南海和平穩定。中國海警將一如既往在管轄海域維權執法，堅決捍衛國家領土主權和海洋權益。

中國海警4日深夜發聲後，需關注下一步是否會採取具體行動。

菲律賓海警隊早前表示，在海上爭端不斷升級的情況下，菲國海警隊已向仙賓礁（菲律賓稱「薩比納淺灘」，Sabina Shoal）出動一艘船隻，以監視中國可能的行動。菲律賓另有兩艘船在同一海域進行輪調部署。

菲律賓海岸警衛隊發言人塔里拉（Jay Tarriela）5月在記者會上強調，菲國海警隊致力於維持在南中國海爭議地區的存在，以確保中國不會在薩比納淺灘進行填海造陸活動。

據路透報導，塔里拉7月6日曾表示，中國一艘165公尺長的「怪物船」於7月2日進入菲律賓200海里的專屬經濟區，菲方通過無線電對中國船隻發出警告，並質問其意圖。

塔里拉稱，這是中國海警在進行恐嚇。這艘中國船隻還部署了一艘小船，停泊在距離菲律賓海警隊船隻800碼（約730米）的地方。

菲律賓「每日問詢者報」指出，菲律賓海岸警衛隊最現代化的艦艇——長97米的「特蕾莎．馬格巴努阿」號自4月以來一直駐紮在仙賓礁，以應對中國的填海造陸活動。

環球時報則引述專家分析認為，菲律賓正以此為藉口企圖對仙賓礁實現實際控制，形成新型的「坐灘」。

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