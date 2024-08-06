柬埔寨響應一帶一路 運河開工、中企承建 越南憂利益遭分食

8月5日，德崇扶南運河奠基儀式現場。（取材自觀察者網／東方IC圖）

柬埔寨德崇扶南運河項目奠基儀式5日如期舉行。為了要讓「柬埔寨人用自己的鼻子呼吸」，柬埔寨首相洪馬奈在開工儀式上指出，必須不惜一切代價建造這條運河。對此，越南 擔心既有運輸利益遭衝擊，並忌憚中國帶來的地緣政治影響力。

觀察者網引述柬埔寨高棉時報報導，此次開工儀式被描述為「以愛國主義和民族團結為標誌的隆重儀式」，待建成後，全長180公里的德崇扶南運河將成為柬埔寨的一條重要水道，減少該國國際航運對鄰國越南的嚴重依賴，為其經濟增長鋪平道路。

這一項目是中國「一帶一路 」倡議計畫之一，施工期預計4年，將由中企承建。去年10月第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇期間，柬埔寨與中國路橋簽署了運河項目投資 框架協議。

德崇扶南運河是柬埔寨的國家級戰略項目，從該國首都東南方向的普雷科安貝爾起始，途經甘丹、茶膠、貢布和白馬四個省份，於白馬出海，全長約180公里。該項目預計需要四年才能建完，將耗資約17億美元。

洪馬奈說，運河屬於建造、運營和轉移（BOT）開發項目，因此柬埔寨政府將無須直接承擔項目融資。根據柬埔寨官方發布的大運河項目備忘錄，大運河項目開發資金來源來自柬埔寨國營企業、本地私人營業和中國路橋工程有限責任公司（中國路橋）。

這項被柬埔寨譽為近年來最重要的基礎建設開工，柬國全國上下特地放了一天有薪假來慶祝。

中央社報導，柬埔寨的德崇扶南運河計畫也激發了越南的地緣政治焦慮，因為這條運河具「雙重用途」潛力，除可促進柬埔寨國內的連結與經濟發展，還可能讓中國在柬埔寨的軍事威懾力獲得提升。

這條運河據說與中國近來在柬埔寨施亞努港（Sihanoukville）重新修建的雲壤海軍基地（Ream Naval Base）相連，令外界對中國船艦將從暹羅灣進出德崇扶南運河一事提出安全疑慮。