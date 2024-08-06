柬埔寨響應一帶一路 運河開工、中企承建 越南憂利益遭分食
柬埔寨德崇扶南運河項目奠基儀式5日如期舉行。為了要讓「柬埔寨人用自己的鼻子呼吸」，柬埔寨首相洪馬奈在開工儀式上指出，必須不惜一切代價建造這條運河。對此，越南擔心既有運輸利益遭衝擊，並忌憚中國帶來的地緣政治影響力。
觀察者網引述柬埔寨高棉時報報導，此次開工儀式被描述為「以愛國主義和民族團結為標誌的隆重儀式」，待建成後，全長180公里的德崇扶南運河將成為柬埔寨的一條重要水道，減少該國國際航運對鄰國越南的嚴重依賴，為其經濟增長鋪平道路。
這一項目是中國「一帶一路」倡議計畫之一，施工期預計4年，將由中企承建。去年10月第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇期間，柬埔寨與中國路橋簽署了運河項目投資框架協議。
德崇扶南運河是柬埔寨的國家級戰略項目，從該國首都東南方向的普雷科安貝爾起始，途經甘丹、茶膠、貢布和白馬四個省份，於白馬出海，全長約180公里。該項目預計需要四年才能建完，將耗資約17億美元。
洪馬奈說，運河屬於建造、運營和轉移（BOT）開發項目，因此柬埔寨政府將無須直接承擔項目融資。根據柬埔寨官方發布的大運河項目備忘錄，大運河項目開發資金來源來自柬埔寨國營企業、本地私人營業和中國路橋工程有限責任公司（中國路橋）。
這項被柬埔寨譽為近年來最重要的基礎建設開工，柬國全國上下特地放了一天有薪假來慶祝。
中央社報導，柬埔寨的德崇扶南運河計畫也激發了越南的地緣政治焦慮，因為這條運河具「雙重用途」潛力，除可促進柬埔寨國內的連結與經濟發展，還可能讓中國在柬埔寨的軍事威懾力獲得提升。
這條運河據說與中國近來在柬埔寨施亞努港（Sihanoukville）重新修建的雲壤海軍基地（Ream Naval Base）相連，令外界對中國船艦將從暹羅灣進出德崇扶南運河一事提出安全疑慮。
柬埔寨專家認為，越南還擔心既有運輸利益遭分食。柬埔寨目前嚴重依賴越南的港口自中國進口原料並出口成品至美國和西方國家，自越柬水路運輸協議2011年生效後，越柬水路大約運輸了2000萬噸的貨物。
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