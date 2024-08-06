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歐盟施壓 TikTok Lite撤銷內建獎勵方案

中國新聞組／北京6日電
TikTok Lite內建的「解任務賺點數」獎勵方案被撤銷。（視頻截圖）
TikTok Lite內建的「解任務賺點數」獎勵方案被撤銷。（視頻截圖）

歐盟及中國擁有的熱門短影音平台TikTok 5日宣布，迫於歐盟監管機構壓力，將永久移除在法國及西班牙推出的TikTok Lite衍生應用程式（app）內建的「解任務賺點數」獎勵方案。

中央社引述法新社報導，TikTok今年4月在法國及西班牙推出名為TikTok Lite的衍生app，這兩國也是歐洲聯盟（EU）中唯二可使用這款app的國家。18歲以上用戶可加入這款app的「任務與報酬方案」，透過觀看特定影片、按讚、追蹤、邀請朋友加入等行為賺取點數獎勵，並兌換網路購物禮券等實質報酬。

但歐盟執行委員會（European Commission）4月因擔憂TikTok Lite的「成癮」效應，依據「數位服務法」（Digital Services Act）針對這款app展開調查，迫使TikTok暫時中止該款app的獎勵方案。

主管歐盟產業政策的執行委員布勒東（Thierry Breton）5日表示：「我們已永久撤銷TikTok Lite獎勵方案，這項方案可能招致高度成癮的後果。」

歐盟執委會發表聲明指出，TikTok已承諾在歐盟移除這項方案，並且不會推出「可規避移除決定的任何其他方案」。

據報導，這是歐盟「數位服務法」的首個重大勝利。這項具里程碑意義的全面性新法要求在歐盟營運的數位公司有效監管線上內容，保護用戶免於傷害。

歐盟 TikTok

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