築牆、脫鉤當道 謝鋒：中國繼續主動對世界張開雙臂

中國駐美大使謝鋒2日接受美國《新聞周刊》（Newsweek）專訪表示，中國將繼續主動對世界張開雙臂，也期待世界向中國敞開懷抱。（取材自中國駐美國大使館網站）

中國駐美國大使館 網站6日消息指出，中國駐美國大使謝鋒 2日接受美國《新聞周刊》（Newsweek）專訪表示，在一些國家「關門」、「築牆」、「脫鉤」的今天，開放已經成為全球「稀缺品」。但中國堅持「開門」、「修路」、「掛鉤」 。並強調中國將繼續主動對世界張開雙臂，也期待世界向中國敞開懷抱。

縱覽該篇專訪，謝鋒主要向美國讀者闡釋中共二十屆三中全會的精神與相關政策方向。

謝鋒指出，《決定》中「改革」作為高頻詞出現145次，「開放」出現35次。甫閉幕的三中全會，是一座新的里程碑，發出的重要訊息是：中國改革不停頓、開放不止步。在全球經濟前景不確定增加的當前，相對於某些國家以鄰為壑、內病外治，中國則堅持刀刃向內，全面深化改革，以實現互利共贏。

與以往「摸著石頭過河」、單點突破不同，謝鋒表示，中國改革開放已走過46年歷程，「低垂果實」都摘完了，好吃的「肉」都吃掉了，剩下的都是難啃的「硬骨頭」。蛋糕不僅要做大，而且必須分好，對社會公平正義提出更高要求。因此改革必須更精準、更系統、更全面，才能回應人民和世界的期待。

外界對於中國經濟消費、房市與地方債務等問題，謝鋒提出兩點回應：一是供需兩端發力，供給面發展新質生產力，需求面則針對消費市場持續擴容提質，包括持續推進新型城鎮化戰略等；二是長短兩線結合。「短期穩增長，長遠增後勁」。

具體措施顯現為安排人民幣3,000億超長期特別國債支持大規模設備以舊換新。促進房地產 發展新模式，給地方房市自主調控權、建設「好房子」。地方債務部分則拓展地方稅源、明確消費稅改革方向、完善債務管理監督制度等。

面對西方世界最在意中國處理政府與市場關係，謝鋒指出，中國堅持市場化改革取向的態度始終未變，將繼續努力，讓「看不見的手」和「看得見的手」各展其長。他提及《決定》一方面要深化國資國企改革，一方面也為非公有制經濟發展提供更多機會。