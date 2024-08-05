巨額利潤誘惑 企業繞道 美禁中晶片乏力

美國近年祭出一系列限制措施阻止中國人工智能領域發展，圖為中科曙光人工智能服務器。(新華社資料照片)

美國近年祭出一系列限制措施阻止中國人工智能 領域發展，不過美媒調查稱，由於涉及巨額利潤，世界各地企業都找到規避這些規則的方法，比如成立幌子公司重新安排業務或是通過走私者輸送，美國晶片 還被用推進對軍方有價值的中國研究，這些都使美國管制執行乏力。另美報告指出，美國制裁已使美企損失達1300億美元，中企業反通過尋找新供應商抵消了負面影響。

據法廣報導，紐約時報 對超過85位現任和前任美國官員、高管和行業分析師訪談等表明，中國的受限人工智能技術貿易非常活躍。比如，一個由走私者組成的地下市場正在向中國輸送人工智能晶片，有中國11家公司代表表示自己銷售或運輸被禁的輝達晶片，在深圳一市場還有一筆高達1.03億美元的交易。

該報與高級國防研究中心（C4ADS）合作還發現，十多個國家下屬實體購買了受限晶片，包括因中國軍隊現代化而受制裁的實體。世界各地公司都找到變通辦法，比如通過新的合作夥伴關係和海外子公司重新安排業務。一些企業通過成立新公司或只是更改註冊地址，就能避開清單。

紐約時報還揭露了一起中國高管繞過美國限制創建新公司的案例，該公司現已成為中國最大的人工智能服務器製造商之一。中科曙光（Sugon）是一家為中國軍方提供先進計算的公司，在被列入實體清單六個月後，該公司的一群前高管創建了一家名為寧暢（Nettrix）的新公司。輝達、英特爾和微軟很快與其建立了聯繫。美國晶片還被用於推進對軍方有價值的中國研究。

另據觀察者網報導，美國聯邦儲備委員會下屬的紐約聯邦儲備銀行（紐約聯儲）日前一份報告發現，原本旨在「保護」美國企業的美國出口管制措施，反而對美國企業造成負面影響，包括供應鏈中斷、運營成本上升和市場競爭力下降等。

據估算，這一系列操作數年來令相關企業損失市值高達1300億美元。與此同時，中國企業卻通過尋找新供應商、加強自身研發等，努力抵消了美方措施的負面影響。

這份名為「地緣政治風險與脫鉤：來自美國出口管制的證據」報告指出，從2010年到2022年，受到BIS管制被禁止向電信、運輸、電子設備領域外國企業出口特定商品和服務的美國供應商數量不斷增加。受此影響，美企傾向於終止與中國企業的合作關係。然而，由於無法迅速找到替代客戶，這些美企盈利能力持續受到挑戰，因此被迫減少就業崗位，以適應出口管制的負面後果。

報告並稱，美國對華出口管制也給美國企業帶來「重大的附帶損害」。近年，所有受對華出口管制影響的美國企業市值總計因此「蒸發」1300億美元。