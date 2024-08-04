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菲律賓加固南海坐灘軍艦 與中摩擦料更激烈

中國新聞組／北京4日電

據外媒報導，菲律賓軍方已經完成坐灘南海爭議海域第二托馬斯淺灘（中國稱仁愛礁）老舊軍艦「馬德雷山號」的加固作業，使其能夠繼續存在大約十年，成為菲律賓駐守這一爭議海域的堅固哨所。由於聲稱擁有南海主權的中國與菲律賓此前發生的衝突有多數集中在加固此軍艦的補給上，外媒預測中菲兩國摩擦料將更加激烈。

據美國之音報導，菲律賓1999年將老舊的二戰時期「馬德雷山號」坦克登陸艦坐灘在第二托馬斯淺灘，並派兵常年在軍艦上駐守，以彰顯菲律賓擁有這一淺灘及其附近海域的主權。同樣聲稱擁有這一區域主權的中國政府一再要求菲律賓將軍艦拖走，並曾派出海警船和民兵船阻撓菲律賓公務船補給，雙方為此頻繁發生對峙和衝突。 

彭博資訊報導指出，一位知情人士表示，坐灘軍艦在2021年時就已銹蝕不堪，當時評估認定這艘軍艦的壽命只剩三至五年。另有兩名知情人士表示，儘管菲律賓此前也曾做出一些加固軍艦的努力，但是直到小馬可仕主政以後，加固軍艦的任務才明顯加快，也加劇菲律賓與中國在南海的對峙和對抗的升級。

彭博資訊引述三位知情人士的話說，菲律賓對坐灘軍艦的加固和改進足以讓其未來多年繼續成為菲律賓駐守這一淺灘以及這一爭議海域的堅固哨所。

菲律賓向坐灘軍艦運送補給一直是菲律賓與中國在南海摩擦的一個觸發點。面對菲律賓的譴責與指控，北京方面堅稱其海警行動「合理合法」。菲律賓也稱此舉在維持其於西菲律賓海的存在，以便讓菲律賓行使主權、主權權利和管轄權。

報導稱，目前南海局勢大體平靜，只是中國與菲律賓在南海爭議海域的對峙和衝突有愈演愈烈之勢。為防止局勢失控，中菲雙方經過多輪談判，7月21日就菲律賓對坐灘軍艦補給達成「臨時性安排」協議。 協議簽訂後，菲律賓表示首次對坐灘軍艦的補給沒有受到中方海警船的任何騷擾或攔阻。

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